مزقتها الحرب، المستشفيات في اليمن تفتقر إلى كل شيء

في خدمة طب أورام الأطفال في مستشفى عام في عدن، في جنوب اليمن، تنتظر أمينة صغيرة في جناح قديم، بين الأسرة القديمة التي رائحة البول، في هذا البلد الذي مزقته الحرب.

في مستشفى الصداقة، تحافظ الفتاة البالغة من العمر خمس سنوات، والتي عولجت من سرطان الدم لمدة شهرين، على ألعابها قريبة منها. في أفقر بلد في شبه الجزيرة العربية، غارقة في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، تعتمد عائلته على مراكز الصحة العامة، التي هي على أرجلهم الأخيرة.

«لم نتمكن من الاختيار»، توضح والدته أنيسة ناصر لوكالة فرانس برس. وتقول: «أردنا إرسالها إلى الخارج لعلاجها»، لكنهم لا يملكون الوسائل. وهي عاطلة عن العمل وزوجها، الذي يعيش في ملكية النفط الغنية المجاورة للمملكة العربية السعودية، لم يعمل لمدة أربع سنوات.

تقترح المؤسسة العامة جلسات علاج كيميائي مجانية، ولكن يتعين على عائلة أمينة الحصول على الأدوية اللازمة وإجراء الاختبارات في مراكز أخرى.

أصبحت عدن العاصمة المؤقتة لليمن، حيث تم تأسيس الحكومة، بعد طردها من صنعاء في عام 2014 من قبل المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران. يتدخل تحالف عسكري، بقيادة الرياض بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، منذ عام 2015 لدعم القوات الحكومية.

وقد تسبب القتال في مئات الآلاف من القتلى وملايين النازحين. يواجه جزء كبير من سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون شخص الجوع والمرض.

- «الفرق» -

في عدن، تعاني المستشفيات العامة من نقص في المواد والموظفين. يفضل الأطباء والممرضات العمل في العيادات الخاصة أو المنظمات الدولية لكسب رواتب أفضل.

وبدعم من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، يبدو أن خدمة سوء التغذية في مستشفى الصدفة في حالة أفضل. وتعالج نوف، البالغة من العمر سنة ونصف، من سوء التغذية الحاد في إحدى غرفها.

المنظمات الدولية تساعد بعض وحدات المستشفى، ودفع ثمن الكهرباء أو مع أقساط للموظفين الطبيين. مع covid-19، كان على المؤسسة، مثل غيرها، الحصول على ميزانيات للخدمات الأخرى.

تدرك المديرة العامة للمستشفى، كفايا الجزيئي، نوعًا من «الفرق بين الخدمات المختلفة». واذا كان هناك دعم من منظمة دولية في قسم واحد، فان جميع الموظفين سيرغبون في العمل هناك لتحسين ظروفهم المعيشية»، كما يعترف لوكالة فرانس برس.

وفي تقرير عام 2021، قدر البنك الدولي أن نصف المرافق الصحية في اليمن فقط تعمل بشكل كامل وأن أكثر من 80 في المائة من السكان ما زالوا يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على الغذاء ومياه الشرب والخدمات الصحية.

- تم تعيين الطلاب -

عند مدخل الجمهورية، وهو مستشفى عام آخر في عدن، تذكر لوحة أن الملكة إليزابيث الثانية وضعت الحجر الأول. حاليا، المركز لديه مشاكل مع الموظفين والمواد الأساسية.

«لا يتم رعاية المستشفى، ولا يحتوي على تكييف هواء. هناك تسرب للمياه في الحمامات. المبنى قديم ومتضرر»، وصفت زبيدة سعيد، وهي ممرضة تبلغ من العمر 52 عامًا، لوكالة فرانس برس.

وقد أظهر الموظفون عدة مرات للتنديد بالحالة «المؤسفة» للمؤسسة، على حد تعبير رئيسها بالإنابة الدكتور سالم الشابحي.

ووفقا له، فإن ميزانية المستشفى لم تتغير منذ بداية الحرب، على الرغم من وجود احتياجات متزايدة. بسبب نقص الممارسين العامين في المستشفى، «يتم تعيين الطلاب من كلية الطب ويعملون مقابل 10،000 ريال (حوالي تسعة دولارات) في اليوم»، كما يوضح المسؤول.

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