كانت هذه زيارة روزاليا المفاجئة للمكسيك قبل إصدار ألبومها «Motomami»

المغنية الكاتالونية روزاليا، تعرض لأول مرة اليوم 18 مارس، أحد أكثر المشاريع المتوقعة لهذا العام في عالم الموسيقى. هذه هي المادة القياسية الثالثة له بعنوان موتومامي من خلال سجلات كولومبيا.

يحتوي ألبوم الاستوديو على 16 أغنية لم يتم إصدارها والتي ادعى الفنان أنها مستوحاة من الثقافة اليابانية وإيقاعات أمريكا اللاتينية, الفلامنكو, بوليروس وديمبو, تسعى إلى نقل رسالة تمكين المرأة على حدود مفهوم حميم للتحول.

في هذا السياق، بعد أيام قليلة من ظهور المشروع أخيرًا بعد ثلاث سنوات من الحمل، قررت روزاليا زيارة الأراضي المكسيكية كمحطة أخيرة قبل أن تسافر إلى وطنها بعد قضاء بعض الوقت في الأمريكتين للعمل. تمت زيارته الأخيرة في أكتوبر 2021.

مع مهنة قصيرة ولكنها مثمرة، أصبحت روزاليا واحدة من أكثر الشخصيات شهرة في عالم الموسيقى الحديثة (الصورة: Instagram/ @rosalia .vt)

تسبب وصولها إلى المكسيك في ضجة بين معجبيها، الذين رحبوا بها بمودة في مطار CDMX الدولي. كانت المغنية لطيفة للغاية مع معجبيها والمراسلين الذين اقتربوا منها. في خضم أسئلة وهدايا المصورين، من بينها بعض الحرف اليدوية بالإضافة إلى قميص كرة قدم للمنتخب الوطني المكسيكي مع اسمها مكتوب عليه، أعلنت المغنية ذوقها لمودة الشعب وفن الطهو وموسيقى بلدنا.

من خلال شبكاتها الاجتماعية، أعلنت روزاليا عن لقائها مع TikToker والمؤثر ميشيل تشافيز، حيث تجرأ أداء الأغاني مثل Con Altura و Malamente على تجربة واحدة من أكثر المسرات المكسيكية إثارة للجدل ليس فقط في العالم، ولكن أيضًا في الأمة نفسها: الجنادب.

حاولت الفنانة هذه الحساسية المكسيكية الغريبة لأول مرة وكان رد فعلها مثيرًا للإعجاب (الصور: Instagram/ @rosalia .vt)

شارك على منصة Instagram الخاصة به في اللحظة التي يضع فيها الصلصة الخضراء والليمون على إحدى هذه الحشرات وبعد ذلك، مع تلميح من العصبية، يأكلها: «طعمها جيد! ، طعمها جيد!» ، هتف بشكل مدهش في هذه البهجة تذوق الطعام الغريبة. أثار رد الفعل هذا إثارة وإعجاب أتباعه المكسيكيين في جميع أنحاء الإنترنت، وسرقوا قلوبهم مرة أخرى.

لم توضح المغنية زيارتها القصيرة للمكسيك. في 16 مارس، تم القبض عليها مرة أخرى في المطار في العاصمة، وداعًا لمشجعيها وارتداء قميص فريق كرة القدم المكسيكي الذي كان قد تم إعطاؤه لها سابقًا.

اقتربت منها الصحافة المكسيكية لطرح أسئلتها حول الرقابة على غلاف ألبومها الجديد على البرنامج الأمريكي عرض الليلة مع جيمي فالون وعلى التنافس بين Residente و J Balvin.

تم الإشادة ببساطته بعد تجاهل أسئلة المراسلين والتركيز بدلاً من ذلك على إعطاء التوقيعات والتقاط الصور وحتى إجراء محادثات صغيرة مع معجبيهم. في مرحلة ما أوقف الإسباني مشيتها لالتقاط قبعة من الأرض والسؤال عن المالك.

من خلال صورة شخصية، بالإضافة إلى الصور الأخرى التي يظهر فيها وهو يرتدي نفس قميص فريق كرة القدم المكسيكي، أعرب عن حزنه لعدم قدرته على البقاء في البلاد بعد الآن. تم نشر الصور على أحد حساباته في Instagram، وتحديدًا حسابات @holamotomami حيث لديه أكثر من 316,000 متابع. اعترف فيها بأنه لا يريد مغادرة المكسيك.

عرضت روزاليا بفخر قميصًا من فريق كرة القدم المكسيكي تلقته كهدية في زيارتها لبلدنا (الصورة: لقطة شاشة /Instagram @holamotomami)

في مناسبات أخرى أظهرت روزاليا بالفعل ذوقها لثقافة أمتنا. في العام الماضي شاركت على شبكاتها الاجتماعية بعض الصور لأظافرها بأسلوب اليانصيب المكسيكي: العقرب والقلب والقمر والشيطان، كانت بعض التصاميم التي تفاخرت بها على أظافرها.

استمر في القراءة:











