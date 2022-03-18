يقوم Thielen بتعديل العقد للتنفيس عن كشوف رواتب الفايكنج

مينيابوليس، مينيسوتا، الولايات المتحدة الأمريكية (أسوشيتد برس) — أعاد المتلقي الواسع آدم ثيلين هيكلة عقده مع الفايكنج مينيسوتا لإعطاء الفريق مساحة تحت سقف الراتب، أعلنت وكالته يوم الجمعة، مع اتفاق يضمن له 18 مليون دولار.

في شريط فيديو نشره على تويتر معهد الرياضيين، وكالته التي تتخذ من مينيابوليس مقراً لها، أرسل ثيلين رسالة إلى المعجبين تفيد فيها: «لا أعتقد أنكم يمكنكم التخلص مني بعد. أشعر بالحماس الشديد للعودة إلى اللون الأرجواني لمحاولة أخيرًا منح بطولة لهذه المدينة التي تستحق ذلك كثيرًا. متحمس جدًا للقيادة وكل ما يتم حله في هذه المنظمة».

أثر عقد Thielen السابق على سقف الراتب لعام 2022 بأكثر من 16.8 مليون دولار، وهو مبلغ تمكن الفايكنج من خفضه من خلال تقليل راتبهم الأساسي وتمديد دفع مكافأة التوظيف الجديدة.

بعد تمديد عقد قورتربك كيرك كوزينز لمدة عام آخر, الاحتفاظ بـ Thielen لموسم آخر على الأقل أمر منطقي. غاب برو بول البالغ من العمر 31 عامًا مرتين عن أربع مباريات بإصابة في الكاحل في عام 2021 وسجل 726 ياردة و 10 هبوط.

أعاد الفايكنج أيضًا هيكلة عقد سلامة هاريسون سميث هذا الأسبوع لخلق مساحة لسقف الراتب.