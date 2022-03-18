«الحرب مع التضخم»: في مناخ التوتر، ينتظر الريف إعلانات ألبرتو فرنانديز

وفي مناخ من التوتر المتزايد، ينتظر الريف إعلانات الحكومة اليوم بشأن التضخم. من المتوقع أن ترتفع نسبة الاحتفاظ بوجبة فول الصويا والزيت من 31٪ إلى 33٪، بعد أن قررت وزارة الزراعة بعد ظهر يوم الأحد الماضي وإغلاق الصادرات بشكل مدهش من كلا المنتجين.

من تلك اللحظة وحتى اليوم، بدأ أعضاء القطاع الزراعي سلسلة من التعبئة في الداخل، في مناطق سانتا في وقرطبة، واليوم ستنضم بوينس آيرس. الهدف هو التعبير عن انزعاج القادة والمنتجين بشأن السياسة الزراعية التي تنفذها حكومة ألبرتو فرنانديز، مع تغيير دائم في قواعد اللعبة.

وبما أن هذه الوسيلة كانت قادرة على التعلم من مصادر مختلفة كانت جزءًا من المفاوضات، سيتم استخدام الأموال الإضافية لزيادة اقتطاع المنتجات الثانوية لفول الصويا المذكورة أعلاه، والتي وفقًا لبورصة حبوب بوينس آيرس تقدر بـ 425 مليون دولار، ستكون إعانة الدقيق. التي تصل إلى المخابز، التي ارتفع سعرها في الأسابيع الأخيرة ومن هناك انتقل إلى سعر الخبز. أدى الصراع الناجم عن غزو روسيا لأوكرانيا إلى زيادة الأسعار الدولية للحبوب، وخاصة القمح. ولهذا السبب تسعى الحكومة إلى ضمان عدم حدوث تصعيد في قيمة كيلو الخبز.

تجمع المنتجون في سينساكات، مقاطعة قرطبة

علق رئيس مركز 27 دي أبريل بيكر في أفيلانيدا، غاستون مورا، قبل أيام أن تبادل الدقيق للمحلات التجارية تم الحصول عليه بين 1,050 و 1100 بيزو ثم وصل إلى 1800 بيزو. في سانتا كروز، على سبيل المثال، يبيعونها مقابل 2,000 بيزو. «نحن مجبرون تمامًا على نقله إلى سعر الخبز، لأنه ليس زيادة قدرها 50 بيزو، ولكنه كان 400 إلى 600 بيزو لكل كيس. في أقل من 200 بيزو للكيلو، سيكون هناك عدد قليل جدًا من المخابز التي يمكنها بيعها للخبز. أولئك الذين أتحدث معهم يبيعونه بالفعل بسعر 270 أو 280 أو، حتى، بسعر 300 بيزو للكيلو الواحد»، وأشار إلى هذا المنفذ الإعلامي.

وفي حين أن الحكومة بصدد إطلاق مجموعة التدابير هذه لمكافحة التضخم، فقد نُشرت عدة دراسات تبين أن القطاع الإنتاجي له تأثير منخفض على السعر النهائي للغذاء. في حالة الخبز، وفقا لأحدث الإحصاءات من المؤسسة الزراعية للتنمية في الأرجنتين (فادا)، يمثل القمح 12.9٪ من القيمة النهائية للخبز، مطحنة 5.2٪، المخبز 60.4٪ والضرائب 21.5٪. من ناحية أخرى، يتكون هذا السعر من 67٪ من التكاليف، 21.5٪ ضرائب و 11.5٪ أرباح. بالإضافة إلى ذلك، يتم ضرب سعر القمح في 7 من الحقل حتى يصل الخبز إلى الجندول.

بعد القرار الرسمي بإغلاق صادرات النفط ووجبة فول الصويا، تم تنفيذ عمليات تعبئة مختلفة للمنتجين في الداخل الإنتاجي. على الرغم من أن نفس الأشخاص الذين لديهم القليل من الحضور العام، إلا أن خارطة الطريق بدأت في وضع علامة على المكان الذي ستذهب إليه المطالبة النقابية. من بين أقوى المقترحات التي انبثقت عن الاجتماعات مسيرة إلى العاصمة الفيدرالية وإضراب وطني. وقال أليخاندرو دالماسو إنفوباي، بعد مشاركته في الجمعية في منطقة ألتوس فييرو في قرطبة: «نتفق جميعًا على أننا بحاجة إلى تغيير المسار كدولة، وقد أثبت هذا النظام بالفعل أنه فشل لكل من يريد العمل في هذا البلد».

تجمع في ألتوس فييرو، مقاطعة قرطبة

وسيتعين تحليل جميع المقترحات المنبثقة عن الجمعيات في إطار جدول الاتصال، الذي يظل في الوقت الراهن حذراً في انتظار اتخاذ تدابير رسمية، والتحضير لاجتماع الأسبوع المقبل مع المشرعين الوطنيين في الكونغرس. وتتمثل فكرة القادة في القول بأن الاحتفاظ «غير قانوني»، لأنهم يرون أن سلطة الحكومة في تعديل مخططهم انتهت في 31 كانون الأول/ديسمبر. وبما أن هذه القوة لا تتجدد، فإن ممثلي المنتجين يجادلون بأن المقتنيات هي حاليًا «0٪». قدمت الجمعية الريفية الأرجنتينية، جنبًا إلى جنب مع المجتمع الريفي في خيسوس ماريا، مطالبتها إلى قاضي قرطبة.

اليوم ستستمر التجمعات في مقاطعة بوينس آيرس، التي تنظمها مجموعة من سكان الريف في شمال بوينس آيرس. سيكون في الساعة 10:30 صباحًا في قاعة تقع على الطريق 191 كم 6.5، في منطقة سان بيدرو. بسبب الظروف الجوية السيئة, تم اتخاذ القرار, كان لا بد من نقل اجتماع المنتجين إلى ذلك المكان, لأنه من حيث المبدأ كان مكان انعقاده على بعد 146 من الطريق 6, في ذروة باراديرو.

بالأمس أرسلت مجموعة من قادة «معا من أجل التغيير»، بقيادة عضو الكونغرس كريستيان ريتوندو، رسالة إلى حاكم بوينس آيرس، أكسل كيسيلوف، يطلبون منه «الدفاع عن الريف». وفي هذا الصدد، قال المشرع: «لقد حان الوقت للحاكم كيسيلوف للتعامل مع القضايا الاستراتيجية للمقاطعة، بما في ذلك ديل كامبو، التي لم تتمكن حتى الآن من حلها بسبب الإعاقة أو الإهمال. يجب أن تكون مقاطعتنا حليفًا للمنتجين الريفيين، لكن كيسيلوف يقبل بهدوء تدابير المصادرة ضد الريف ويصبح موظفًا في الحكومة الوطنية».

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