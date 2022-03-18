وتقدر الولايات المتحدة أن هناك 2000 من مقاتلي داعش و 100 من مقاتلي القاعدة في أفغانستان

واشنطن, 18 مارس تقدر الولايات المتحدة أن هناك حوالي 2000 مسلح من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الإرهابي ومائة القاعدة في أفغانستان, قال رئيس القيادة المركزية (سنتكوم) للقوات المسلحة الأمريكية, الجنرال كينيث ماكنزي يوم الجمعة. أعطى الجنرال مؤتمرا صحفيا افتراضيا من البنتاغون، قبل أن يغادر المنصب في 1 أبريل. وأعرب ماكنزي عن أسفه لأن طالبان أطلقت سراح الآلاف من سجناء تنظيم الدولة الإسلامية في سجن باروان وبول شرخي عندما استولوا على السلطة في أفغانستان في أغسطس/آب الماضي، الأمر الذي «ضخ مواهب وطاقة جديدة» في الجماعة الإرهابية، مشيراً إلى أنه يتعين عليهم الآن التعامل مع «نتائج قرار قصير النظر للغاية». وأشار إلى أن داعش لا يزال ملتزمًا بمهاجمة الولايات المتحدة وأنه سيواصل المحاولة. وفي أفغانستان، نفذ تنظيم الدولة الإسلامية بعض الهجمات الكبرى في الأشهر الأخيرة، لذلك توقع أن تحاول طالبان الحد من عمل المنظمة الجهادية. وخلص إلى أن «تقييمي هو أن طالبان ستحاول التحرك بقوة ضد تنظيم الدولة الإسلامية». وفيما يتعلق بالقاعدة، أكد رئيس سنتكوم أنه لم يتبق الكثير من المقاتلين على الأراضي الأفغانية، بل مائة فقط: «أعتقد أن التحدي أكثر تعقيدا قليلا بالنسبة لطالبان، بسبب العلاقات الثقافية والزواج المختلط والعلاقات بين طالبان والقاعدة». في 31 أغسطس الماضي، أكملت الولايات المتحدة انسحابها من أفغانستان بعد عشرين عاما من الاحتلال وبعد تراجع فوضوي من جنودها وحلفائها الأفغان. اعترف ماكنزي بأن «انهيار الحكومة الأفغانية (أشرف غني) لم يكن النتيجة المرجوة» من قبل الولايات المتحدة. فاجأ التقدم السريع لطالبان في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى الولايات المتحدة، التي شهدت سيطرة المتمردين على كابول في 14 أغسطس، عندما كان لا يزال هناك الآلاف من جنودها والمدنيين للإخلاء، مما أجبرها على المضي قدما في الموعد النهائي المحدد لإنهاء وجودها في أفغانستان. اعترف ماكنزي، الذي يشغل منصب رئيس شركة سينتكوم منذ مارس 2019، بأنه إذا كان هناك شيء واحد سيندم عليه لبقية حياته، فسيكون مقتل 13 جنديًا أمريكيًا وأكثر من مائة أفغاني في هجوم على مطار كابول، عندما تم الإخلاء، في أواخر أغسطس. تغطي منطقة عمليات سنتكوم 21 دولة وتمتد من شمال إفريقيا والشرق الأوسط ووسط وجنوب آسيا. رئيس سا/أفس/ليرة لبنانية