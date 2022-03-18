الحق في أن تكون مختلفًا: يولد حوالي 120 فتى كل عام مع متلازمة داون في الأرجنتين

Cute little girl with painted hands

متلازمة داون هي تغيير وراثي، فهي ليست مرضًا. لتعزيز التكامل، حث أخصائيون من الجمعية الأرجنتينية لطب الأطفال (SAP) على المعلومات بهدف تعزيز الإدماج واحترام الاختلافات وحق الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة في أن يكونوا مختلفين ، بمناسبة اليوم العالمي متلازمة داون، التي يتم الاحتفال بها كل 21 مارس.

«اليوم العالمي هو دائمًا فرصة جيدة للتأكيد على أن المرافقة والتحفيز المبكرين هما محددان للتطور الجيد طوال الحياة. إنهم فتيان وبنات مثل أي شخص آخر، لكنهم ليسوا أطفالًا إلى الأبد. قال الدكتور فرناندو بورغوس ، طبيب الأطفال المتخصص في علاج الأطفال المصابين بمتلازمة داون وعضو: «إنهم أطفال، ثم أطفال، مراهقون، شباب، ثم بالغين مصابين بمتلازمة داون، وفي جميع المراحل يستحقون الإدماج والمساواة في المعاملة». اللجنة الفرعية لوسائط الإعلام والاتصال من الجمعية الأرجنتينية لطب الأطفال.

وفقًا للسجل الوطني للشذوذ الخلقي (RENAC)، يولد ما يقرب من 120 طفلًا كل عام في الأرجنتين مصابين بمتلازمة داون، والتي تنشأ عن انتشار 17.26 لكل 10000 ولادة، وهو ما يمثل عددًا من السكان حوالي 5000 فرد في جميع أنحاء بلد.

يعاني الأشخاص المصابون بمتلازمة داون من ثلاثة كروموسومات في الزوج 21 بدلاً من كليهما، كالمعتاد، لذلك يُعرف أيضًا باسم «التثلث الصبغي 21".

تحتوي خلايا جسم الإنسان على 46 كروموسومات موزعة في 23 زوجًا. يعاني الأشخاص المصابون بمتلازمة داون من ثلاثة كروموسومات في الزوج 21 بدلاً من كليهما، كالمعتاد، لذلك يُعرف أيضًا باسم «التثلث الصبغي 21". الكروموسومات هي الهياكل التي تحتوي على الحمض النووي، وهو المكون الرئيسي للمادة الوراثية للكائنات الحية أو جزء منه.

على الرغم من عدم وجود سبب واحد، إلا أن عوامل الخطر التي تزيد من احتمالية تطورها تشمل تقدم عمر الأم، وأن الآباء يحملون النقل الجيني الذي يؤدي إلى إصابته وكان لديهم طفل مصاب بمتلازمة داون سابقًا.

وقال الدكتور بورغوس: «إنه الاضطراب الوراثي الأكثر شيوعًا لدى البشر؛ وعادة ما يؤثر على نمو الدماغ والجسم وهو السبب الرئيسي للإعاقة الذهنية؛ كما يمكن أن يسبب مشاكل طبية، مثل اضطرابات الجهاز الهضمي أو أمراض القلب».

الأشخاص المصابون بمتلازمة داون أكثر عرضة للإصابة بأمراض ومشاكل صحية معينة من الأشخاص الذين لا يعانون من متلازمة داون. وقد تتطلب العديد من هذه الأمراض المرتبطة الرعاية الفورية عند الولادة، والعلاج من حين لآخر خلال مرحلة الطفولة والمراهقة، والعلاج على المدى الطويل مدى الحياة . لذلك، من المهم الحفاظ على فحوصات منتظمة مع طبيب الأطفال، الذي سيقوم بتقييم كل حالة والتعامل مع الاستشارات المتبادلة المختلفة التي تتوافق، وإحالتها، والعمل كفريق مع أخصائي يتوافق في كل حالة، مثل الفحوصات البصرية والتنموية والتغذوية، بين أخرى، مثل إجراء مراقبة وتحسين صحة ونوعية حياة المريض وعائلته.

قال الدكتور فرناندو بورغوس: «إنه الاضطراب الوراثي الأكثر شيوعًا لدى البشر؛ وعادة ما يؤثر على نمو الدماغ والجسم وهو السبب الرئيسي للإعاقة الذهنية؛ ويمكن أن يسبب أيضًا مشاكل طبية، مثل اضطرابات الجهاز الهضمي أو أمراض القلب». (جيتي)

اعتمادا على كل حالة معينة، يشاركون في الرعاية الطبية لطفل مصاب بمتلازمة داون بتنسيق من طبيب الأطفال المعالج، مجموعة من المهنيين الصحيين الذين يشملون الطبيب النفسي، طبيب الأعصاب، الغدد الصماء، طبيب القلب، أخصائي الحركة، خاص المربين، معالج النطق، المعالج الوظيفي، المعالج الفيزيائي والأخصائيين الاجتماعيين .

«الشيء الأكثر أهمية هو ارتباط الطفل بالعائلة، والتي تبرز شخصية الطبيب النفسي، الذي سيكون لديه مهمة التعاون في هيكلة تلك الرابطة الجيدة. فهم الأسرة ليس فقط أقرب مجموعة لها، تتكون من الآباء والأشقاء، ولكن أيضا الأسرة الممتدة، مع الأجداد والأعمام وأبناء العم. قال الدكتور مانويل مازا، طبيب الأطفال وطبيب أعصاب الأطفال، عضو لجنة الإعاقة في الجمعية الأرجنتينية لطب الأطفال.

في وقت المراهقة، من الضروري تقييم الطفل ومرافقته في مواجهة التغييرات النموذجية لهذه المرحلة من الحياة، والتغيرات التي لها علاقة بالهرمونات والمواقف والنمو العاطفي؛ في هذه المرحلة، أكثر من أي وقت مضى، يتم التأكيد على أهمية التعليم والتنشئة الاجتماعية.

«يحتاج الأطفال والمراهقون والبالغون المصابون بمتلازمة داون أيضًا إلى نفس الرعاية الطبية الروتينية مثل أي شخص آخر، بدءًا من التطعيمات التي يتلقاها جميع الأطفال إلى استشارات الصحة الإنجابية ورعاية القلب والأوعية الدموية للبالغين. وقالت الدكتورة أنجيلا نقاب، المتخصصة في طب الأطفال والمراهقين، وهي أيضًا عضو في اللجنة الفرعية للإعلام والاتصالات في SAP، مثل أي شخص آخر، سيستفيدون من النشاط البدني المنتظم والأكل الصحي والتمتع بحياة اجتماعية نشطة.

وقالت الدكتورة أنجيلا نقاب: «يحتاج الأطفال والمراهقون والبالغون المصابون بمتلازمة داون إلى نفس الرعاية الطبية الروتينية التي يتمتع بها أي شخص آخر، من اللقاحات إلى استشارات الصحة الإنجابية ورعاية القلب والأوعية الدموية للبالغين».

من أجل تشخيص وجود أو عدم حدوث تغيير كروموسومي في الجنين خلال فترة ما قبل الولادة، هناك دراسة تسمى «الخزعة المشيمية أو السلى الأمنيوسي»، والتي تتكون من الحصول على عينة من المشيمة أو السائل الأمنيوسي من خلال ثقب على بطن الأم. إنها الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كان الجنين يتأثر بمرض الكروموسومات أم لا. هذه الاختبارات ليست خالية من المخاطر، لذلك يوصى بها فقط في النساء اللواتي لديهن احتمال أكبر من 1 من أصل 100 لإنجاب طفل مصاب بهذا الشذوذ الجيني.

«معرفة ما إذا كان طفلك يعاني من التثلث الصبغي يمكن أن يكون مفيدًا لكل من الوالدين والطفل، لأنه يسمح لك بالتخطيط لرعاية شخصية ومتعددة التخصصات. في بعض الحالات، يجعل من الممكن تحديد أفضل مكان ووقت للولادة. كما أنه يساعد الأسرة والأطباء على الاستعداد لوصول هذا الطفل»، قال الدكتور مازا.

من أجل معرفة متى يجب النظر في هذه الخزعات الغازية، يتم تقديم اختبار يسمى الفحص المشترك لأول مرة، والذي يتضمن فحص الدم بين الأسبوعين 9 و 13 من الحمل لتحديد تركيز الدم لهرموناتين تنتجههما المشيمة (PAPP-A و مجانا بيتا قوات حرس السواحل الهايتية)، فحص بالموجات فوق الصوتية المتخصصة بين الأسبوعين 11 و 13 لتحليل بالتفصيل تشريح الطفل المبكر، الذي يحلل بعض العلامات المميزة، و - وأخيرا - تحليل محوسب الذي جدولة جميع البيانات التي تم الحصول عليها ويحسب احتمال خطر الطفل من تطوير أسفل متلازمة.

قال الدكتور فرناندو بورغوس: «بالنسبة لتلك الحالات المؤكدة، أو بعد الولادة مع تشخيص متلازمة داون، نوصي عادةً الأزواج بالاتصال بالآباء الآخرين الذين عاشوا هذه التجربة».

بشكل عام، بناءً على هذا «التشخيص المسبق»، الذي يتم الوصول إليه من خلال برامج محوسبة مطورة خصيصًا، سيتلقى 9 من كل 10 مرضى تقييمًا للمخاطر أقل من 1 في ألف حالة، وهي مجموعة تعتبر منخفضة المخاطر، مما سيسمح بتجنب دراسات وراثية إضافية.

« بالنسبة لتلك الحالات المؤكدة، أو بعد الولادة مع تشخيص متلازمة داون، نوصي عادة الأزواج بالاتصال مع الآباء الآخرين الذين عانوا من هذه التجربة، والتي من الإيجابي للغاية أن يمنحوا أنفسهم الفرصة لزيارة جمعية داون. مرضى المتلازمة الأقرب إلى المكان الذي سيجيبون فيه على أسئلتهم ويتعلمون المزيد عن أولئك الذين يعيشون مع هذه الحالة وكيفية ارتباطهم بأقاربهم . إنه لأمر مثري للغاية معرفة التجارب الأخرى ومعرفة كيف تتدفق العلاقة بين الطفل والأسرة، وهو الوضع الذي نراه يوميًا في عياداتنا. إنهم أطفال محبون ونبيلة تمامًا. وفقًا للأبطال أنفسهم، إنه حب يصعب شرحه بالكلمات «، خلص الدكتور بورغوس.

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