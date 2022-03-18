حكمت محكمة العدل الدولية ضد روسيا لغزو أوكرانيا

FILE PHOTO: FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin attends a meeting with government members via a video link in Moscow, Russia March 10, 2022. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS/File Photo/File Photo

إن العزلة الدولية للاتحاد الروسي آخذة في الازدياد، كما أن رفض الإجراء الاحترازي الصادر عن محكمة العدل الدولية يضيف خرقاً جديداً للكرملين للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. واعتبرت محكمة العدل الدولية أن الحقوق التي انتهكت، وفقا لأوكرانيا، روسيا معقولة. مع 13 صوتا مؤيدا و 2 فقط ضد (القاضي الروسي كيريل جيفورجيان والصينية شيويه هانتشين)، تطالب أعلى محكمة دولية بأن يقوم الكرملين، بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، بوقف الجيش وتعليقه على الفور الهجوم على أوكرانيا بسبب الباطل المبررات الروسية لبدء الغزو .

الإجراء الاحترازي هو أول انتصار قضائي لأوكرانيا. ويستند حكم محكمة العدل الدولية إلى المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، التي بموجبها تكون المحكمة مسؤولة عن حل النزاعات بين الأطراف المتعاقدة فيما يتعلق بتفسير الصك أو تطبيقه أو إنفاذه. وفي هذا السياق, ينبغي تنفيذ التدابير الاحترازية على الفور و إلى أن تحلل المحكمة ما إذا كان الكرملين قد أساء تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية. ومع ذلك، في المستقبل القريب، سيكون التحدي الحقيقي هو تنفيذ الإجراء الاحترازي، حيث رفضته روسيا وترفض وقف غزو أوكرانيا. وفي مواجهة هذا الظرف، تحث الأمم المتحدة روسيا على الامتثال لأحكام محكمة العدل الدولية بموجب المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تلزم بالامتثال لقرارات المحكمة.

وفي حين أن أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة ونهائية وغير قابلة للاستئناف، فإن المحكمة العليا في حد ذاتها تفتقر إلى وسائلها الخاصة لإنفاذ الحكم. يمكن لأوكرانيا أن تطلب من مجلس الأمن الدولي (الذي تعتبر قراراته إلزامية) اتخاذ إجراءات ضد روسيا لعدم امتثالها لقرار محكمة العدل الدولية، ولكن الاتحاد الروسي كعضو دائم لديه القدرة على استخدام حق النقض ضد أي قرار ضده، كما فعل في اجتماع لمجلس الأمن. إن حق النقض مرادف للإفلات من العقاب على نطاق دولي.

لا يؤثر فشل روسيا في الظهور في الإجراء المثير للجدل على مسار المحاكمة. يتشابه تمرد روسيا مع تمرد الولايات المتحدة في سياق الدعوى القضائية التي رفعتها نيكاراغوا ضدها في عام 1984. وقد أدانت محكمة العدل الدولية بشدة الأعمال العسكرية وشبه العسكرية ضد نيكاراغوا. ومع ذلك، لم تنجح المحكمة قط في الحصول على الولايات المتحدة للحصول على التعويض المناسب. يمكن أن يحدث الشيء نفسه مع أوكرانيا، التي اقترحت أن تعتني روسيا بالأضرار التي تكبدتها في إطار الحرب.

ووقعت هزيمة دبلوماسية أخرى للاتحاد الروسي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث تمت الموافقة على آلية للتحقيق في الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها القوات الروسية منذ 24 شباط/فبراير (صوتين فقط ضد روسيا). وإريتريا). كما فتحت المحكمة الجنائية الدولية، التي تحاكم الأفراد المتهمين بارتكاب فظائع، تحقيقاً في مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال إن الجهد الدبلوماسي الأوكراني لاستخدام الخيارات القانونية والأطر المؤسسية المتعددة الأطراف التي يتيحها القانون الدولي العام مهم. إن موقف الاتحاد الروسي قابل للانتقاد لدرجة أن قانونيًا تاريخيًا للمصالح الروسية في محكمة العدل الدولية، المحامي الفرنسي آلان بيليه، أشار إلى أنه كان من المستحيل عليه الدفاع عن فلاديمير بوتين، الذي يحتقر القانون الدولي بسخرية.

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