توفي أول لاتيني يكون جزءًا من حكومة رئاسية في الولايات المتحدة.

توفي لاورو كافازوس، أول لاتيني يشغل منصبًا في مجلس وزراء رئاسي في الولايات المتحدة، بعد حياة مكرسة «للتميز التعليمي وتمجيد اللاتينيين وغيرهم من الطلاب الملونين»، يتذكر صندوق NALEO يوم الجمعة.

توفي كافازوس في 15 مارس عن عمر يناهز 95 عامًا، وذكرت على موقعها الإلكتروني جامعة تكس للتكنولوجيا، والتي كان أيضًا أول رئيس لاتيني لها. تم انتخابه في عام 1980 وخلال السنوات الثماني التي قضاها في منصبه دعم الطلاب اللاتينيين والسود.

نشأ لاورو كافازوس، المولود من أب مكسيكي، في تكساس وعندما أنهى دراسته الثانوية التحق بالجيش خلال الأشهر الأخيرة من الحرب العالمية الثانية. تم تسريحه في عام 1946 وبدأ دراسة الصحافة، لكنه سرعان ما اكتشف شغفه بالبيولوجيا وغير تخصصه.

في عام 1988، أصبح أول من أصل إسباني يشغل مقعدا في مجلس الوزراء الرئاسي من خلال تعيينه وزيرا للتعليم، وهو المنصب الذي شغله بموجب شروط الرئيسين الأمريكيين السابقين رونالد ريغان وجورج دبليو بوش.

وبصفته وزيرا للتعليم (1988-1990) دعا إلى زيادة مشاركة الوالدين في التدريس وترأس فرقة عمل لخفض معدل التسرب بنسبة 37 في المائة بين الطلاب من أصل إسباني.

وقالت الرابطة الوطنية للمسؤولين المنتخبين والمعينين اللاتينيين (NALEO) في بيان صدر يوم الجمعة «كأمريكي مكسيكي من الجيل السادس وأول لاتيني في البلاد يشغل منصب وزاري رئاسي، أثر عمل لاورو كافازوس بشكل عميق على مجتمعنا».

ويضيف: «تلتزم كافازوس بالتميز التعليمي وتعزيز اللاتينيين وغيرهم من الطلاب الملونين».

كان متزوجا ولديه 10 أطفال.

إرل/داغا