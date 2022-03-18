أول ذهب لكوبا: ذهب لازارو مارتينيز بثلاثة أضعاف مع 17.64

بلغراد، 18 مار لازارو مارتينيز، 24 عاما، فاز بأول ميدالية ذهبية على المحك في بطولة العالم لألعاب القوى الداخلية يوم الجمعة من خلال الفوز في نهائي الوثب الثلاثي مع رقم قياسي 17.64 متر، وهو أفضل رقم قياسي عالمي لهذا العام. انتهت المسافة التي تم الوصول إليها في قفزته الأولى بمنحه الفوز، وهو الثالث لكوبي في تاريخ البطولات. قبله، كان يويل غارسيا بطلاً في عام 1997 وإرنستو ريفي في عام 2014. اكتمل النجاح الكوبي في بلغراد، لأن رياضي آخر مولود في الجزيرة، بيدرو بابلو بيشاردو، تنافس منذ عام 2017 على البرتغال، فاز بالميدالية الفضية بحصوله على 17.46، وهو رقم قياسي وطني برتغالي في الملاعب الداخلية. ذهب البرونز إلى الأمريكي دونالد سكوت، الذي فاز ب17.21 على المدافع عن اللقب، مواطنه ويل كلاي، بمقدار سنتيمترين. غاب الإسباني جوردان دياز، المولود أيضًا في كوبا، عن الموعد بسبب الإصابة، الذي تصدر الترتيب العالمي لهذا العام بـ 17,27. رئيس سن/جاد