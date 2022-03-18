1,113 يوم من Barça دون الفوز بكلاسيكية

برشلونة, 18 مارس عندما يقفز برشلونة إلى سانتياغو برنابيو هذا الأحد, سيستغرق الأمر 1,113 يومًا دون الفوز بالكلاسيكية. ست مباريات متتالية دون الفوز بالمنافس الأبدي، الذي خسر خلال هذه الفترة التعادل وهزمه في المرات الخمس الأخيرة التي واجهوها. والشيء هو أن Bálgranas لم يحتفلوا بالفوز على ريال مدريد منذ أن هزموه بعيدًا في LaLiga، في 2 مارس 2019، بهدف وحيد من قبل الكرواتي إيفان راكيتيتش (0-1). لذلك، كان إرنستو فالفيردي لا يزال على مقاعد البدلاء. سيقود مدرب إكستريمادورا أيضًا برشلونة في المباراة الكلاسيكية التالية، التعادل السلبي في كامب نو، في 18 ديسمبر 2019، في مباراة الدور الأول من LaLiga لموسم 2018-19. بعد إقالته في يناير 2020 - سيقول فالفيردي وداعًا لبرشلونة بأربعة انتصارات و 3 تعادلات وخسارتين في الكلاسيكيات - كانت المباراة التالية لفريق برشلونة ضد المنافس الأبدي بقيادة Quique Setién. كانت مباراة الدوري في الجولة الثانية من دورة 2019-2020، التي لعبت في 1 مارس 2020 والتي فاز بها مدريد 2-0، بفضل هدف فينيسيوس في الدقيقة 71 وآخر من قبل ماريانو في الوقت الإضافي. كان رونالد كومان هو الشخص الذي سيجلس على مقعد برشلونة في الكلاسيكيات الثلاثة التالية. وعانى المدرب الهولندي من نفس مصير Quique Setién. الأول كان في 20 أكتوبر 2020، في مباراة LaLiga من الجولة الأولى من العام الدراسي 2020-2021 التي عقدت في كامب نو وأن فريق مدريد فاز 1-3. وتفوق فالفيردي على البيض في الدقيقة الخامسة، وتعادل أنسو فاتي بعد ثلاث دقائق، وبالفعل في الشوط الثاني، راموس، على ركلة جزاء في 63، ومودريتش، في 90، حكم على المباراة لفريق زين الدين زيدان. في 10 أبريل من نفس العام، سقط بارسا دي كومان مرة أخرى إلى مدريد. كانت مباراة الدور الثاني التي لعبت في بيرنابيو (2-1). كان بنزيمة (min.13) وكروس (min.28) متقدمين على فريقهم في الشوط الأول، وMingueza، في 60، قطع مسافات للكاتالونيين. في النصف ساعة الأخيرة، لم تعد النتيجة تتحرك. كما لم يتمكن برشلونة من التعامل مع المنافس الأبدي في أول مباراة في LaLiga هذا الموسم. وهو أنه في 24 أكتوبر 2021، كانت مدريد تقتحم كامب نو مرة أخرى (1-2). كان ألابا، في 32 عامًا، ولوكاس فاكيز، في الوقت الإضافي، مؤلفي اثنين من الزوار العديدين. وسجل أغويرو، في آخر مسرحية للخصم، هدف الشرف للفريق المحلي. كان تشافي هيرنانديز على وشك تجنب الهزيمة في كلاسيك المقبل، ولعب بعد شهرين ونصف (في 12 يناير 2022) في استاد الملك فهد في المملكة العربية السعودية. وقع للتو للحصول على الفريق مباشرة، غارقة في الكساد الذي أدى إلى إقالة كومان، قاد تشافي أول كلاسيكي له في الدور قبل النهائي من كأس السوبر الإسباني، على مرحلة محايدة. تمكن بارسا من معادلة النتيجة مرتين (رد دي جونغ في الدقيقة 41 على الهدف الذي سجله فينيسيوس في الخامس والعشرين؛ وتعادل أنسو فاتي مرة أخرى في 83، بعد الهدف الذي سجله بنزيمة في 72). ولكن في الوقت الإضافي، فعل فالفيردي 2-3. لدى تشافي الفرصة هذا الأحد لإنهاء سلسلة المباريات الست دون معرفة النصر ضد المنافس الأبدي. ما مجموعه 1,113 يومًا دون الاحتفال بالانتصار على ريال مدريد عندما تراكمت برشلونة، في الجولة السابقة من الكلاسيكيات، سبع مباريات دون أن تخسر، كلها مع فالفيردي على مقاعد البدلاء. رئيس gmh/vmc/jap/og