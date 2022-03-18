ورقة فنية من أقوى كاتوليكا دي الإكوادور من قبل كوبا ليبرتادوريس -2022

تأهل بوليفيا الأقوى إلى جولة مجموعة كأس ليبرتادوريس 2022 بفوزه 2-1 في لاباز أمام يونيفرسيداد كاتوليكا دي الإكوادور، في المحطة الثانية من المرحلة الثالثة من البطولة القارية.

الورقة الفنية للمباراة هي كما يلي:

كأس ليبرتادوريس - المرحلة الثالثة - المحطة الثانية

الأقوى - يونيفرسيداد كاتوليكا 2 - 1 (1-1)

الملعب: هيرناندو سيلز (لاباز)

الحكم: ويلتون بيريرا سامبايو (BRA)

الأهداف:

الأقوى: إنريكي تريفيريو (2)، رودريغو أمارال (83)

الجامعة الكاثوليكية: إسماعيل دياز (7)

التحذيرات:

الأقوى: أبونتي جوتيريز (49)، رودريغو أمارال (85)

الجامعة الكاثوليكية: مارتينيز (66)، دياز (78)

المحاذاة:

الأقوى: غييرمو فيسكارا - فرناندو سوسيدو، غونزالو كاستيلو، إسماعيل بينيغاس، خوان بابلو أبونتي - لوتشيانو أورسينو (شاول توريس، 76)، دييغو وايار، رودريغو أمارال (لويس ديميكيل، 87) - هنري فاكا، إنريكي تريفيريو، خايمي داريو أراسكايتا (جاير رينوسو، 67). DT: كريستيان دياز.

الجامعة الكاثوليكية: خوسيه كارديناس - غريغوري أنانغونو، روكسون رينتريا، يوبر موسكيرا، ليان لور (رودريغو ريفاس، 87) - والتر تشالا (ليساندرو ألزوغاراي، 74)، سانتياغو زامورا (دانيال كلافيجو، 75)، فاكوندو مارتينيز، كيفن ميندا (وليام سيفالوس، 62)، إسماعيل دياز - كريستيان مارتينيز z بورنيز ها. DT: ميغيل رونديلي.

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