ورقة فنية من أقوى كاتوليكا دي الإكوادور من قبل كوبا ليبرتادوريس -2022

تأهل بوليفيا الأقوى إلى جولة مجموعة كأس ليبرتادوريس 2022 بفوزه 2-1 في لاباز أمام يونيفرسيداد كاتوليكا دي الإكوادور، في المحطة الثانية من المرحلة الثالثة من البطولة القارية.
الورقة الفنية للمباراة هي كما يلي:
كأس ليبرتادوريس - المرحلة الثالثة - المحطة الثانية
الأقوى - يونيفرسيداد كاتوليكا 2 - 1 (1-1)
الملعب: هيرناندو سيلز (لاباز)
الحكم: ويلتون بيريرا سامبايو (BRA)
الأهداف:
الأقوى: إنريكي تريفيريو (2)، رودريغو أمارال (83)
الجامعة الكاثوليكية: إسماعيل دياز (7)
التحذيرات:
الأقوى: أبونتي جوتيريز (49)، رودريغو أمارال (85)
الجامعة الكاثوليكية: مارتينيز (66)، دياز (78)
المحاذاة:
الأقوى: غييرمو فيسكارا - فرناندو سوسيدو، غونزالو كاستيلو، إسماعيل بينيغاس، خوان بابلو أبونتي - لوتشيانو أورسينو (شاول توريس، 76)، دييغو وايار، رودريغو أمارال (لويس ديميكيل، 87) - هنري فاكا، إنريكي تريفيريو، خايمي داريو أراسكايتا (جاير رينوسو، 67). DT: كريستيان دياز.
الجامعة الكاثوليكية: خوسيه كارديناس - غريغوري أنانغونو، روكسون رينتريا، يوبر موسكيرا، ليان لور (رودريغو ريفاس، 87) - والتر تشالا (ليساندرو ألزوغاراي، 74)، سانتياغو زامورا (دانيال كلافيجو، 75)، فاكوندو مارتينيز، كيفن ميندا (وليام سيفالوس، 62)، إسماعيل دياز - كريستيان مارتينيز z بورنيز ها. DT: ميغيل رونديلي.
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