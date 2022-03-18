ورقة بيانات فنية لمباراة غوابيرا-ويلسترمان لكوبا سوداميركانا-2022

هزم غوابيرا خورخي ويلسترمان 3-0 (جزئي 1-0) يوم الخميس في مونتيرو، بوليفيا، في مباراة ثانية من المرحلة الأولى من أمريكا الجنوبية كوبا-2022.

كوبا سودامريكانا 2022 - المرحلة الأولى - المحطة الثانية

غوابيرا - خورخي ويلسترمان 3 - 0 (1-0)

الملعب: جيلبرتو بارادا (مونتيرو)

الحكم: غييرمو غيريرو (ECU)

الأهداف:

غوابيرا: الألغام (20، 50)، فيغيروا (90+3)

التحذيرات:

غوابيرا: روبلز (55)، فيغيروا (86)، أصفر (88)

خورخي ويلسترمان: فيلارويل (50)

المحاذاة:

غوابيرا: الأكبر أراوز - فران سوبايابي، نيلسون أماريلا، ميراردو ديفيد روبلز، خايرو فيلاسكو - دييغو جوسو هويوس (ألفارو كيروغا 82)، أليخاندرو ميليان، لويس هورتادو (غوستافو بيريدو أورتيس 46، فيغيروا 82)، خوان مونتينيغرو - كيفين مينا، لويس ليل. DT: فيكتور أنتيلو.

خورخي ويلسترمان: لويس فرناندو كارديناس مونتينيغرو - كارلوس أنيز، إدمير رودريغيز، سانتياغو إتشيفيريا، لويس فرانسيسكو رودريغيز زيغادا - سيزار ميناتشو (رودريغو موريسيو فارغاس 74)، موسى فيلارويل (كريستيان ماتشادو 90+3)، خافيير أندريس سانغينيتي (راؤول كاسترو 39)، خوسيه لويس فارغاس، سيرجينهو - أندريس تشافيز (هامبرتو أوسوريو 74). DT: ميغيل بونس.

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