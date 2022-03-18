ماساي التنزاني منقسمة على الطرد من محمية نغورونغورو

لأكثر من قرن من الزمان، عاش رعاة الماساي في تنزانيا مع الحمير الوحشية والفيلة والحيوانات البرية في نجورونجورو. ولكن في مواجهة نمو السكان وقطعانهم، تخطط الحكومة لطردهم من هذه المحمية الطبيعية.

ارتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون في موقع اليونسكو للتراث العالمي من 8,000 شخص في عام 1959 إلى أكثر من 100,000 شخص. نمت الماشية بشكل أسرع، من 260،000 رأس في عام 2017 إلى أكثر من مليون الآن.

تسمح تنزانيا لمجتمعات السكان الأصليين، مثل الماساي، بالعيش في بعض المتنزهات الوطنية. لكن في الآونة الأخيرة، تتضارب العلاقات بين الرعاة والحياة البرية بشكل متزايد وأحيانًا تأتي الحيوانات لمهاجمة البشر أو ماشيتهم.

أطلقت الرئيسة سامية سولوهو حسن صرخة الإنذار العام الماضي. وقال «ان نجورونجورو مفقود».

وقال «لقد اتفقنا على جعلها فريدة من نوعها من خلال السماح للبشر والحيوانات بالعيش معا، ولكن السكان البشر الآن خارج نطاق السيطرة»، وطلب دراسة طرق للحد من تدفق السكان.

منذ ذلك الحين، كان هناك جدل متزايد حول طرد الماساي في نهاية المطاف من هذه الحديقة، والمعروفة عن فوهة البركانية الهائلة.

اقترح رئيس الوزراء قاسم مجاليا برنامج نقل طوعي في منطقة هانديني، على بعد 370 كيلومترا من الحفرة، حيث خصصت الحكومة 162 ألف هكتار لمزارعي الماشية.

وقال «اننا نأخذهم الى المناطق التى سيتمكنون فيها من الوصول الى المدارس والمستشفيات والكهرباء» وكذا المراعى والاراضى التى سيتم زراعتها.

- الحضور التاريخي -

مجتمع Maasai منقسم حول هذه القضية.

بالنسبة للكثيرين، Ngorongoro هو المنزل الوحيد الذي عرفوه على الإطلاق. «لقد ولد والدي وأمي هنا وقد عشنا هنا. لست مستعدًا للمغادرة»، تقول امرأة تريد فقط إعطاء اسمها، روز، خوفا من السلطات.

قبل وقت طويل من إنشاء الحدائق الوطنية في الخمسينيات من القرن الماضي التي تهدف إلى جذب السياح، تعايش الماساي مع الطبيعة في Serengeti أو Ngorongoro.

ولكن مع تغير المناخ، الذي يسبب فترات طويلة بشكل متزايد من الجفاف، يقاتل المزارعون وقطعانهم من أجل الماء والغذاء مع الحيوانات البرية.

إن وجود الماشية وصوت أجراس البقر يجعل بعض الحيوانات تهرب وتهدد النشاط السياحي، الذي يمثل 18٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

يقول أحد مسؤولي البيئة، متذرعاً بعدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية: «إذا تركنا هم يفعلون ذلك، فسوف نعطل الهجرة الكبيرة للأعيان البرية».

وخلال زيارة قامت بها وكالة فرانس برس إلى المنطقة في أوائل آذار/مارس، لم يشاهد سوى عدد قليل من الحمر الوحشية بالقرب من مؤامرات ماساي.

- لا ماسايس، الصيادون نعم -

ويتهم النشطاء المحليون وزعماء المعارضة السلطات بالتذرع بحماية البيئة لامتياز المصالح الاقتصادية، متذكرين بسوابق الأجانب الأثرياء الذين مُنحوا حقوق اصطياد الحيوانات في نجورونجورو.

وقال أونيسمو أولينغوروموا، الناشط في مجال حقوق الإنسان في الماساي، على تويتر: «تقوم المجتمعات الكبيرة بإبعادنا بشكل غير مباشر عن أرض أجدادنا باسم حماية البيئة».

وفي عام 2009، طُرد آلاف عائلات الماساي من لوليوندو، التي تبعد 125 كيلومتراً عن محمية نغورونغورو، للسماح لمجتمع إماراتي بتنظيم رحلات صيد. أنهت الحكومة الاتفاقية في عام 2017 بعد مزاعم الفساد.

وغرد توندو ليسو، نائب رئيس حزب تشاديما المعارض، قائلاً: «إن الماساي كانوا أكبر ضحايا عمليات الطرد التي نُفذت باسم الدفاع البيئي في تنزانيا، والتي لم يتم تعويضهم عنها بشكل قانوني أو مناسب».

وقال «لقد حان الوقت لاصلاح هذه الاخطاء بدلا من تكرار المظالم القديمة».

جمعت عريضة عبر الإنترنت ضد طرد الماساي أكثر من ثلاثة ملايين توقيع.

- «مثل الخيانة» -

ولكن في مواجهة الصراع المتنامي بين البشر والحياة البرية، فإن بعض المزارعين مستعدون للمسيرة.

في أوائل مارس، قتل فيل رجلاً يجمع الحطب في نغورونغورو. وفي أغسطس/آب، لقي ثلاثة أطفال مصرعهم لهجوم من قبل الأسود بالقرب من المحمية أثناء بحثهم عن الماشية الضالة.

يقول لازارو، الذي لا يريد إعطاء اسمه الأخير حتى لا يكون على خلاف مع قادة ماساي، «شخصيا، سأحترم اقتراح الحكومة لأنه سيضمن حياة أفضل لماشيتي وأنا».

وقال رئيس الوزراء مجاليوا الأسبوع الماضي إن أكثر من 450 شخصا وافقوا على انتقالها إلى هانديني.

لا يزال آخرون يشكون. «أريد الاستمرار في العيش هنا ولكن ضغط الحكومة يجعلني أفكر في المغادرة»، يوضح أحد الماساي. «ولكن للقبول بسهولة، إنها مثل خيانة زعماء القبائل لدينا».

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