عبور قوي بين سانتياغو كافيرو وخورخي لاناتا: ADEPA و FOPEA تنصل من إهانة وزير الخارجية للصحفي

لعب وزير الخارجية سانتياغو كافيرو والصحفي خورخي لاناتا دور البطولة يوم الجمعة في جدل قوي شمل إهانة باللغة الإنجليزية من قبل المسؤول تجاه مضيف الراديو ميتري. بعد ساعات، تحدث منتدى الصحافة الأرجنتيني (FOPEA) ورابطة هيئات الصحافة الأرجنتينية (ADEPA) علنًا ورفضوا تصريحات رئيس الأركان السابق .

«نأسف للموقف غير العادي لوزير الخارجية سانتياغو كافيرو، الذي رد بإهانة على انتقاد الصحفي خورخي لاناتا، خلال مقابلة على راديو أوربانا بلاي. وقال ADEPA في أول وظيفة وزير الخارجية أظلم الصحفي باستخدام مصطلح إنجليزي».

ثم أكمل الكيان موضوع Twitter الصغير عن طريق منشور تكميلي. وخلصوا إلى القول: «نؤكد من جديد أن التسامح مع التدقيق والنقد الصحفي من قبل المسؤولين هو علامة على احترام حرية الصحافة والصحة في النقاش العام».

«منتدى الصحافة الأرجنتيني يقف متضامنا مع الصحفي خورخي لاناتا وينكر المظالم التي أدلى بها وزير الخارجية سانتياغو كافيرو »، وقالت FOPEA، أيضا من خلال شبكاتها الاجتماعية الرسمية. كانت المشاركة الأولى مصحوبة بالهاشتاج #FOPEALibertadDeExpresión.

وفي هذا الصدد، شرحوا الموقف أيضًا: «خلال مقابلة مع أوربانا بلاي، أهان وزير الخارجية زميل راديو ميتري بعبارة باللغة الإنجليزية، التي تمثل ترجمتها جريمة شخصية».

وتابعت المنظمة: «تدرك FOPEA أن الصحافة تتعرض للنقد وأنه يجب استجوابها باستمرار لرفع جودة العمل المهني». ومع ذلك، لا يمكن اختزال هذا التناقض أو الانزعاج حول الرأي إلى الإهانات والمظالم الشخصية».

وأخيرا، أضافوا: «أقل بكثير، عندما يتعلق الأمر بموظفي الخدمة المدنية. إنهم هم الذين يجب أن يضعوا مثالاً لاحترام حرية التعبير ».

لفهم جذور الصراع، يجب أن نعود إلى الرحلة الأخيرة التي قام بها وزير حكومة ألبرتو فرنانديز إلى الشرق الأوسط للبحث عن الاستثمار. في هذا السياق، تمت دعوته إلى معرض في دبي حيث ألقى خطابًا باللغة الإنجليزية تم انتقاده على الشبكات الاجتماعية بسبب الصعوبات التي أظهرها الوزير في النطق (فيديو 1). تناول لاناتا وضع الضحك في برنامجه وسلط الضوء أيضًا على أخطاء المستشار للتعبير عن نفسه باللغة الإنجليزية.

هذا الجمعة، تمت استشارة كافيرو حول هذا الموضوع من قبل الصحفية ماريا أو دونيل على راديو أوربانا بلاي. أجاب: «ألقيت خطابًا باللغة الإسبانية وعندما وصلت أخبروني أنه لا توجد ترجمة فورية وقمت بذلك باللغة الإنجليزية لأنها كانت جزءًا من التواضع؛ مهمتنا الدبلوماسية ليست إرضاء أولئك الذين كسروا البلاد بالنطق».

وقال رئيس الأركان السابق إنه مرتاح لمستواه في اللغة الإنجليزية ويستخدم اللغة في معظم الاجتماعات التي يشارك فيها، دون مترجم. لإثبات معرفته، قدم كافيرو نكتة واستقبل محاوره باللغة الإنجليزية في نهاية المقابلة. وفي هذا السياق فاجأ بإهانة عامية: «قال لاناتا أشياء غبية عني، أعتقد أن لاناتا هو ديكهيد» (باللغة الإسبانية، قال لاناتا أشياء غبية عني، أعتقد أن لاناتا أحمق). كلمة «dickhead» لها معاني أخرى: رعشة، أبله ورأس القضيب.

كما هو متوقع، التقطت Lanata القفاز. في الساعة العاشرة، في برنامجه المعتاد مع إدواردو فاينمان - الذي كان يرتدي ملابس مثيرة للسخرية زي رجل عسكري بسبب بداية الحرب ضد التضخم - أشار إلى أقوال كافيرو وضاعف انتقاداته.

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