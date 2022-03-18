إسبانيا والمغرب تنهي التوترات الدبلوماسية بشأن الصحراء الغربية

اتخذت إسبانيا منعطفا جذريا يوم الجمعة بالتخلي عن موقفها من الحياد ودعم المغرب فيما يتعلق بأراضي الصحراء الغربية المتنازع عليها, إنهاء الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألبارس: «تعتبر إسبانيا أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب عام 2007 هي الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل هذا النزاع» بين الرباط ونشطاء الاستقلال الصحراويين التابعين لجبهة البوليساريو. اضغط في برشلونة.

وهكذا أكد الوزير بيانا من البيت الملكي المغربي أصدر رسالة أرسلها رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إلى المملكة العربية السعودية.

دون الاستشهاد بالرسالة أو ذكر الصحراء، كانت الحكومة الإسبانية قد أعلنت قبل فترة وجيزة عن «مرحلة جديدة» في العلاقات مع الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

يمثل هذا الموقف تغييرًا جذريًا، حيث دعت إسبانيا حتى الآن إلى موقف الحياد بين الرباط والبوليساريو.

وقد عارض الصراع في الصحراء الغربية، وهي مستعمرة إسبانية سابقة تعتبرها الأمم المتحدة «إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي»، على مدى عقود المغرب مع جبهة البوليساريو، بدعم من الجزائر.

تقترح الرباط، التي تسيطر على حوالي 80٪ من هذه الأراضي، خطة للحكم الذاتي تحت سيادتها. ويدعو المستقلون إلى استفتاء لتقرير المصير تنظمه الأمم المتحدة، المقرر عقده لوقف إطلاق النار عام 1991، والذي لم يحدث قط.

- إسبانيا «تنازلت» -

كجزء من تطبيع العلاقات بين البلدين، أعلنت إسبانيا عن زيارة بيدرو سانشيز إلى المغرب، في تاريخ لم يتم تحديده.

وقال بيان الحكومة الاسبانية ان رئيس الدبلوماسية الاسبانية خوسيه مانويل الباريس سيزور الرباط «قبل نهاية الشهر».

وبالنسبة لإغناسيو سيمبررو، وهو صحفي إسباني متخصص في العلاقات بين البلدين، «استسلمت الحكومة الإسبانية لمطلب المغرب الرئيسي»، الذي طلب منها دعم «اقتراحها للحكم الذاتي» عن الصحراء الغربية.

واوضح «انه تغيير مهم» لانه «كما يطالب المغرب، يتم نشره على الملأ». واضاف ان «السلطات الاسبانية كانت دائما تساعد المغرب في السنوات الاخيرة لكنها لم ترغب ابدا في اعلانه».

وفي بيان، رحبت وزارة الخارجية المغربية «بمواقف إسبانيا الإيجابية والتزاماتها البناءة بشأن الصحراء المغربية».

اتهم وفد البوليساريو في إسبانيا مدريد بأنها «استسلمت للابتزاز وسياسة الخوف التي يستخدمها المغرب».

- أزمة الهجرة في سبتة -

بدأت الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا في أبريل 2021، عندما سمحت مدريد لزعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، العدو اللدود للرباط، بالوصول إلى شبه الجزيرة ليتم نقله إلى المستشفى بسبب covid-19.

وفي مايو/أيار، أجبر آلاف المهاجرين على الدخول إلى سبتة، وهي جيب إسباني في شمال المغرب.

قبل إعلانات يوم الجمعة، كانت التوترات قد هدأت، دون أن تختفي. السفير المغربي في مدريد، الذي دعي لإجراء مشاورات في مايو، لم يعد بعد إلى إسبانيا.

وفقًا لبرنابي لوبيز، أستاذ الدراسات العربية والإسلامية في جامعة مدريد المستقلة، فإن الهدف الرئيسي لفتة الحكومة الإسبانية نحو الصحراء هو الحصول على إدارة تدفقات الهجرة من المغرب.

ويقول: «إنه ينطوي على تشديد المكسرات قليلاً حتى يكون هناك المزيد من السيطرة وليس الافتقار المتعمد للسيطرة الذي يمتلكه المغرب».

الصحراء الغربية هي قضية رئيسية للمغرب في أي مفاوضات.

في مقابل استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، اكتسب المغرب اعترافًا بـ «الجدارة الجلدية» للمستعمرة الإسبانية السابقة من قبل الولايات المتحدة، ثم بقيادة دونالد ترامب.

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