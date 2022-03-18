ستة آلاف كيلومتر بسيارة أجرة لجلب اللاجئين الأوكرانيين إلى إسبانيا

بعد وصولها إلى وارسو سيرا على الأقدام وبالسيارة الفرار من الحرب في أوكرانيا، لم تتمكن خريستينا تراش، 22 عاما، من العثور على وسيلة للذهاب إلى إسبانيا، حيث تعيش أختها.

ثم علم ان مجموعة من سائقي سيارات الاجرة من مدريد وصلوا الى بولندا لتقديم المساعدات الاساسية وسيعودون الى اسبانيا يوم الاثنين مع 135 اوكرانيا من مركز للاجئين فى العاصمة البولندية.

وقال تراش لوكالة فرانس برس بعد وقت قصير من وصول قافلة مؤلفة من 29 سيارة اجرة الى كنيسة في وسط مدريد صباح الخميس وسط هتافات مجموعة من الاشخاص تنتظرهم.

معظم اللاجئين هم من النساء والأطفال الذين، مثل تراش، لديهم أصدقاء أو عائلة في إسبانيا. كما تضمنت المجموعة أربعة كلاب وقطة.

سيكون لديهم قريبًا حالة محمية تسمح لهم بالحصول على تصريح إقامة وعمل.

وأوضحت تراش، اليتيمة التي تركت أجدادها في كييف، حيث عملت كمسوقة عبر الهاتف، «سأبحث عن وظيفة للحصول على المال لمساعدة بلدي وعائلتي».

تعلمت اللغة الإسبانية في إجازة قضتها مع عائلة إسبانية عندما كانت طفلة.

غادرت القافلة، مع سائقين لكل سيارة يتناوبون خلف عجلة القيادة، مدريد متوجهة إلى بولندا يوم الجمعة لتغطية رحلة ذهابا وإيابا لمسافة 6000 كم.

وكان من بين سائقي سيارات الأجرة المهاجرون الرومانيون أو الإكوادوريون أيضًا.

قال العديد من السائقين والركاب وداعًا مع العناق والدموع بعد التجول في أوروبا معًا.

من بينها، أولها شوكارييفا، وهي امرأة كانت في طريقها إلى إسبانيا مع ابنها الأصغر، تاركة وراءها ابنًا آخر وزوجها، الذي بقي في أوكرانيا: «نقاتل من أجل حياتنا، من أجل استقلال بلدنا»، روى خلال الرحلة.

- «حياة متغيرة» -

وقد أخذ الناس من جميع أنحاء أوروبا الغربية الطريق بالسيارة، أو جمع الموارد لاستئجار الحافلات، لمساعدة الأوكرانيين على الانتقال إلى منازلهم الجديدة.

جاءت فكرة القافلة خلال حديث عن الحرب التي شنها العديد من سائقي سيارات الأجرة أثناء انتظار العملاء في مطار مدريد.

عندما اقترح أحد السائقين الذهاب إلى بولندا لجلب اللاجئين الأوكرانيين إلى إسبانيا، قام العديد من الآخرين بالتسجيل، كما قال خوسيه ميغيل فونيز، المتحدث باسم اتحاد المحترفين لسيارات الأجرة في مدريد الذي نسق العملية. سرعان ما انضم إليهم عشرات السائقين.

وهنأ فونيز قائلاً: «كان الرد مذهلاً، ولم نكن نتوقع ذلك».

وأوضح خافيير هيرنانديز، الذي قاد زوجين وابنهما البالغ من العمر 12 عامًا إلى إسبانيا، أنه لا يستطيع الجلوس مكتوفي الأيدي من خلال «مشاهدة صور الأطفال والنساء» الفارين من التفجير.

في البداية، كان اللاجئون خجولين ولم يغادروا السيارة عندما توقفت القافلة للراحة، ولكن بعد ذلك «عانقونا، مازحوا»، قال سائق سيارة الأجرة هذا البالغ من العمر 47 عامًا.

وأضاف هيرنانديز: «في يوم واحد فقط تغيرت حياته، إنها مثيرة للغاية»، قلل من شأن ما حققه: «إنه لا شيء، إنه يقود لبضعة أيام، وهو ما نفعله في مدريد».

ويقدر المنظمون أن العملية تكلف حوالي 50،000 يورو (55،000 دولار)، بشكل رئيسي في الوقود والرسوم، مغطاة بالتبرعات، وخاصة من سائقي سيارات الأجرة.

قال خيسوس أندراديس، 38 عامًا، أحد منسقي القافلة، المسؤول عن نقل ثلاث نساء: «لدينا أشخاص رائعون».

وأوضح أندراديس: «حتى بعض أطفال سائقي سيارات الأجرة قد جاءوا لإعطاء المال من بنوك أصبعهم».

- «حبة رمل» -

لدى سائقي سيارات الأجرة في مدريد تاريخ طويل في المساعدة في حالات الأزمات.

خلال هجمات عام 2004 في العاصمة الإسبانية، والتي توفي فيها ما يقرب من 200 شخص، نقل سائقو سيارات الأجرة الجرحى إلى المستشفى.

وفي ذروة جائحة كوفيد في إسبانيا في عام 2020، اعتنوا بأخذ الأطباء من منزل إلى منزل أو المرضى إلى المستشفى.

«نحن أناس متواضعون. وقال هيرنانديز، الذي عاش في الشوارع لمدة عام بعد تعرضه للاكتئاب بسبب طلاقه، «أعتقد على وجه التحديد أن أكثر الناس تواضعا ينخرطون بشكل أكبر».

وقد فر أكثر من ثلاثة ملايين شخص من أوكرانيا منذ غزو روسيا البلاد في 24 فبراير، واستولت بولندا على معظمها، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.

ساعدت السفارة الأوكرانية في مدريد في اختيار اللاجئين للقافلة.

وقالت نوريا مارتينيز (34 عاما)، شأنها شأن السائقين الاخرين الذين شاركوا في القافلة، انها مستعدة للعودة الى الطريق لاصطحاب المزيد من اللاجئين.

قال مارتينيز، الذي أحضر أم وطفل يبلغ من العمر شهرين: «لا يمكن فعل أي شيء من الأريكة في المنزل، وعلينا أن نجمع حبة رمل».

ديسيلتر/ملغ/يوم