تعادل سانت إتيان وترويس 1-1 في الدوري الفرنسي

باريس (أسوشيتد برس) — ظل بطل الدوري الفرنسي عشر مرات سان إتيان في خطر الهبوط، كما فعل تروا، بعد أن وقع الفريقان التعادل 1-1 يوم الجمعة.

ليبو موثيبا, مهاجم جنوب أفريقي, أرسل ترويس إلى الجبهة في وقت مبكر من المباراة في تسديدة قريبة مر بها عبده كونتي. تعادل لاعب الوسط الجزائري رياض بودبوز مع سان إتيان في منتصف الشوط الثاني بركلة جزاء.

سجل سان إتيان ثماني نقاط في المباريات حيث كان في وضع غير مؤات خلال عام 2022، أكثر من أي فريق آخر في الدوري.

ترويس في المركز الخامس عشر، متقدما بنقطتين على سانت إتيان، الذي هو 18.

باريس سان جيرمان، زعيم البطولة، يزور موناكو يوم الأحد.