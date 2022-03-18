روبليف الروسي يصل إلى الدور قبل النهائي في إنديان ويلز بفوزه على ديميتروف

وصل لاعب التنس الروسي أندريه روبليف المصنف الثاني في بطولة إنديان ويلز للماسترز 1000 بعد رافائيل نادال إلى الدور قبل النهائي يوم الجمعة بفوزه على البلغاري غريغور ديميتروف بمجموعتين.

فاز روبليف، رقم 7 في ATP، على ديميتروف (35) 7-5 و6-2 في ساعة واحدة و 32 دقيقة من اللعب في الملعب المركزي في إنديان ويلز (كاليفورنيا).

في الدور قبل النهائي يوم السبت، سيواجه روبليف الفائز في مباراة ربع المباراة الأخيرة بين الأمريكي تايلور فريتز والصربي ميومير كيمانوفيتش.

وسيضم الدور نصف النهائي الآخر مبارزة جيل التنس الإسباني، مع رافا نادال، المعبود الرياضي العظيم في ذلك البلد، في مواجهة كارلوس الكاراز المزدهر البالغ من العمر 18 عامًا.

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