منع الرياضيون الروس والبيلاروسيون من بطولة أوروبا

وبالوقوف في وحدة مع اللجنة الأولمبية الدولية (IOC)، لن تدعو بطولة أوروبا ميونيخ 2022، ولن تسمح لأي رياضيين ومسؤولين روس وبيلاروسيين بالمشاركة.

تم التوصل إلى القرار من قبل مجلس بطولة أوروبا ميونيخ 2022 (EC2022).

وقال رئيس مجلس إدارة EC2022 ليبور فارهانيك، «لقد أكدت كل رياضة من رياضتنا بالفعل أنها لا تدعو أو تسمح بمشاركة الرياضيين والمسؤولين الروس والبيلاروسيين في أحداثهم. وهذا يتماشى مع توصيات اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الرياضي الأولمبي الألماني والاتحادات الرياضية الدولية الأخرى».

«نحن متحدون في إدانتنا للحرب الروسية على أوكرانيا، وكلنا نتضامن مع أوكرانيا وشعبها. نعتقد أنه من غير المتصور مشاركة الفرق الروسية والبيلاروسية في حدثنا».

زورق - كانوي سبرينت وكأس العالم باراكانوي والتأهل الأولمبي الأوروبي - سيجيد، المجر - 16 مايو 2021 يحتفل بالينت نوي المجري على المنصة بميدالية ذهبية بعد فوزه في نهائي K1 للرجال 5000 متر إلى جانب الحائز على الميدالية الفضية المجر بالينت كوباش والحائز على الميدالية البرونزية البرتغالي فرناندو بيمنتا رويترز/برناديت سابو

ستقام بطولة أوروبا 11-21 أغسطس في ميونيخ، ألمانيا. والاتحادات التسع المشاركة هي: ألعاب القوى الأوروبية، الاتحاد الأوروبي للكرة الطائرة، الرابطة الأوروبية للقوارب، الاتحاد الأوروبي للدراجات، الجمباز الأوروبي، التجديف العالمي، الاتحاد الدولي لتسلق الرياضة، الاتحاد الأوروبي لتنس الطاولة، أوروبا الترياتلون.