منع الرياضيون الروس والبيلاروسيون من بطولة أوروبا

وبالوقوف في وحدة مع اللجنة الأولمبية الدولية (IOC)، لن تدعو بطولة أوروبا ميونيخ 2022، ولن تسمح لأي رياضيين ومسؤولين روس وبيلاروسيين بالمشاركة.
تم التوصل إلى القرار من قبل مجلس بطولة أوروبا ميونيخ 2022 (EC2022).
وقال رئيس مجلس إدارة EC2022 ليبور فارهانيك، «لقد أكدت كل رياضة من رياضتنا بالفعل أنها لا تدعو أو تسمح بمشاركة الرياضيين والمسؤولين الروس والبيلاروسيين في أحداثهم. وهذا يتماشى مع توصيات اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الرياضي الأولمبي الألماني والاتحادات الرياضية الدولية الأخرى».
«نحن متحدون في إدانتنا للحرب الروسية على أوكرانيا، وكلنا نتضامن مع أوكرانيا وشعبها. نعتقد أنه من غير المتصور مشاركة الفرق الروسية والبيلاروسية في حدثنا».
ستقام بطولة أوروبا 11-21 أغسطس في ميونيخ، ألمانيا. والاتحادات التسع المشاركة هي: ألعاب القوى الأوروبية، الاتحاد الأوروبي للكرة الطائرة، الرابطة الأوروبية للقوارب، الاتحاد الأوروبي للدراجات، الجمباز الأوروبي، التجديف العالمي، الاتحاد الدولي لتسلق الرياضة، الاتحاد الأوروبي لتنس الطاولة، أوروبا الترياتلون.