روسيا الكف عن التصويت على القرار الإنساني على أوكرانيا في الأمم المتحدة

روسيا الكف عن التصويت على قرار إنساني على أوكرانيا في الأمم المتحدة، الولايات المتحدة، 17 مارس 2022 (اف ب) - تخلت روسيا بشكل متزايد عن التصويت يوم الجمعة على قرار إنساني بشأن أوكرانيا في مجلس الأمن الدولي لأنها تفتقر إلى دعم أقرب حلفائها، هذا الخميس لوكالة فرانس برس العديد من الدبلوماسيين الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم». ولجأوا إلى «رعاية مشتركة» لنصهم حول الجانب الإنساني «ولم تكن هناك عودة»، قال سفير طلب عدم الكشف عن هويته، ملمحا إلى أنه لا الصين ولا الهند تؤيدان المبادرة الروسية المثيرة للجدل ولم تكن لتصوت لصالحها. دعت روسيا، التى قدمت مشروع قرار الى مجلس الامن يوم الثلاثاء، الى اجراء تصويت يوم الاربعاء قبل تغيير رأيها وتأجيله الى الخميس ثم الى يوم الجمعة. وتأمل موسكو فى الحصول على تأييد الصين والهند، وهما دولتان امتنعتا عن التصويت يوم 25 فبراير فى التصويت على القرار. و التي قدمتها الولايات المتحدة و ألبانيا لإدانة «عدوان» أوكرانيا, و الذي اعترضت عليه روسيا». هذا الأسبوع، على نحو منحرف، قدمت روسيا قراراً يدعو، من بين أمور أخرى، إلى حماية المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال. وقالت السفيرة البريطانية باربرا وودوارد يوم الخميس فى الاجتماع الخامس لمجلس الامن المكرس لاوكرانيا منذ الغزو الروسى يوم 24 فبراير "انها لعبة ساخرية فى مواجهة المعاناة الانسانية الشديدة». فقط عندما هاجمت القوات الروسية ماريوبول،» على وجه الخصوص المسرح الذي يضم مئات الأشخاص والأطفال، استدعى الدبلوماسي البريطاني». لن تكون أوكرانيا أبدًا انتصارًا لبوتين. حذرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد «بغض النظر عن التقدم الذي تحرزه أو الأشخاص الذين تقتلهم أو المدن التي تدمرها».