النساء الريفيات يجلبن العطريات والزيوت من حدائقهن إلى كولومبيا

جيمي باولا سييرا ميديلين (كولومبيا)، 18 مارس ما بدأ بحدائق منزلية صغيرة للاستهلاك الذاتي أصبح تدريجياً مشروعًا منتجًا تقوده النساء الريفيات، وهو مثال على العمل النقابي والمجتمعي في قسم أنتيوكيا (شمال غرب) مع تطوير العطريات والزيوت والمستخلصات. تحت اسم العلامة التجارية «Somos Campo» تعمل في قرية سان خوسيه، في بلدية مارينيلا، مصنع الإنتاج الذي يجسد نضال الفلاحين الذين اجتمعوا للمساهمة في التنمية الريفية المستدامة والتحرك نحو المساواة بين الجنسين. في قلب رابطة النساء الريفيات الباحثات عن المستقبل (AMCABF)، التي أنشئت في عام 2004 لتحفيز مشاركة المرأة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، تم إنشاء الأعمال التجارية الزراعية التي غيرت الحياة، كما قالت إيفي، أدريانا ماريا توريس، المنسقة الفنية والمنسقة. وقال توريس: «كانت هناك عمليات قيادية، لكن النساء ما زلن يعتمدن على أزواجهن، وبالتالي فإن الحاجة إلى إنشاء مشاريع اقتصادية لنا». بين العطريات والزيوت بدأت النساء اللواتي لديهن أرض متاحة في زرع النباتات العطرية والطبية، ثم تم تدريبهن على عمليات التحول. وقال «من بيع النباتات الطازجة او المجففة فقط، بدأت عملية التصنيع». لديهم بالفعل عشرة أنواع من العطريات في تيسان، بالإضافة إلى إنشاء زيوت نباتية استخراج وجواهر إكليل الجبل والأوكالبتوس والسترونيلا، من بين أمور أخرى. بالنسبة لـ AMCABF، جاء زخم مهم مع برنامج طريقة قاعدة تسريع الأعمال الزراعية (MBA)، الذي يتم تطويره من قبل Interactar بالشراكة مع المنظمة غير الحكومية البلجيكية ACTEC وحكومة نافارا ومؤسسة ديل فالي، والتي تهدف إلى مرافقة رواد الأعمال ورجال الأعمال الزراعية لزيادة القدرة التنافسية وتسريع أعمال النمو. قال توريس عن الجمعية التي تضم 37 عضوًا، وعن الأعمال الزراعية «سوموس كامبو»، وهي عملية حيوية للفلاحين الكولومبيين وعائلاتهم في الريف للعثور على «فرصة السعادة والمضي قدمًا والعيش بكرامة». القيادة النسائية، فرصة عظيمة لهذا المجال وقالت ليليانا تاباريس، قائدة تطوير الأعمال الزراعية في Interactar، لـ Efe إن القيادة النسائية تشكل «فرصة عظيمة» للتنمية الاقتصادية في الريف الكولومبي. «المرأة الريفية هي القيادات والمنتجة ورجال الأعمال ومقدمي الخدمات. اسهاماتهم حيوية لرفاهية الاسر والمجتمعات والاقتصادات». تمثل هذه الشريحة من السكان «نسبة كبيرة من القوى العاملة الزراعية» في كولومبيا، وشددت على أنها مسؤولة عن إنتاج معظم الأغذية التي يتم حصادها، «خاصة في زراعة الكفاف»، بالإضافة إلى كونها مسؤولة عن معظم أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر. لهذا السبب، ترحب بحقيقة أن 47٪ من السكان الذين يخدمون التفاعل مع الأعمال الزراعية ماجستير إدارة الأعمال هم من النساء. تسبب الوباء في نكسة من حيث الإنصاف واتساعت الفجوة في البلاد لدرجة أنه مقابل كل 10 رجال خرجوا من البطالة في العام الماضي، لم تفعل ذلك سوى امرأة واحدة، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). وفقا للإدارة الإدارية الوطنية للإحصاء (DANE)، في يناير 2022 كان معدل البطالة في كولومبيا للنساء 19.4٪، في حين كان للرجال 11.2٪. مديري المشاريع الجماعية وأوضح تباريس أن الغرض من الشركة هو تحويل المرأة الريفية إلى «عوامل للتغيير الاقتصادي والبيئي والاجتماعي» لأنها تمكنت من «تمكين أنفسهن من السعي إلى تنمية الريف ورفاههن ورفاه المجتمع الريفي». وأقرت بأن رؤية المرأة القيادية في بعض مناطق البلد «ليست في حدود الإمكانيات» وأن مهاراتها القيادية قد تقلصت، ولكن مع الاستراتيجيات المصاحبة التي تنفذها، حولت المرأة الريفية إلى «مديرات مشاريع جماعية»، كما حدث مع المجلس وعلامته التجارية». سوموس كامبو». وقالت تباريس: «تبدأ النساء المتمكنات في تحديد أنه إذا كان بإمكانهن تحويل أعمالهن الزراعية، ورابطتهن وأسرهن، فإنهن قادرات على تحويل مجتمعهن». ومن بين ما يقرب من 000 49 من أصحاب المشاريع المصحوبين بـ Interactar, الذين لديهم فرص مالية و برامج تدريبية, هناك 52 في المائة من النساء. رئيس jps/الجين/نسخة