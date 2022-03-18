رودريغو غونزاليس يرقص مع مقلده وحركة سيئة تجعله خلع كتفه على الهواء مباشرة

شهدت لحظة غير متوقعة على مجموعة Amor y Fuego عندما وصل منتحل رودريغو غونزاليس إلى البرنامج ودعاه للرقص. والشيء هو أن السائق لم يتصور أبدا أن كتفه الأيمن سيخرج على الهواء مباشرة، لذلك كان جيجي ميتري قلقة للغاية لإرساله إلى استراحة تجارية.

عند عودته، اعترفت زميلة «بيلوشين» بأنها تهتم به لأنها اعتقدت أنه يجب أن يذهب على وجه السرعة إلى مركز صحي؛ ومع ذلك، عاد رسام الرسوم المتحركة إلى الظهور وشرح ما حدث بالضبط.

وفقًا لرودريغو غونزاليس، فقد واجه هذه المشكلة مع كتفه منذ أن كان صغيرًا جدًا، لكنه رفض حتى الآن حلها بسبب وقت الشفاء، حيث يجب أن يستريح لمدة ثلاثة أشهر بعد إجراء العملية.

«لقد عدنا، كل شيء على ما يرام، عملي، هناك أشخاص خائفون، لدي موضوع على كتفي لدى الكثير من الناس أيضًا، إذا قمت بحركة سيئة، فإنه يخرج، لم يحدث لي أبدًا على الهواء مباشرة، لقد كان لدي منذ العشرينات التي بدأت و يتطلب عملية بسيطة جدا، فهي ثلاثة أشهر عطلة».

في وقت آخر أوضح «Peluchín» أنه معتاد بالفعل على كتفه ينطلق، على الرغم من أن ذلك لم يحدث له على الهواء مباشرة من قبل. كما كشف أن إنتاج العرض لم يفهم ما حدث له عندما اقترب منهم يطلب منهم سحب ذراعه.

« لقد كان الناس خائفين، حيث لا أحد يعرف أن لدي ذلك... أود أن أقول من فضلك اسحبه لي حتى يعود إلى مكانه . حدث لي أنني أدعم نفسي ويخرج، أطلب من الناس سحبها مرة أخرى إلى مكانها».

بالإضافة إلى ذلك، أشار سائق Amor y Fuego إلى أنه في المرة الأولى التي حدث فيها له كان خائفًا لأنه لم يفهم ما كان يحدث له، ولكن بمرور الوقت تمكن من السيطرة عليه. وأضاف: « في المرة الأولى التي حدث فيها ذلك لي، لم أفهم أي شيء وألم، ثم لم يحدث ذلك ».

رودريغو غونزاليس ضد يسوع ألزامورا

ذكر رودريغو غونزاليس خيسوس الزمورا بأن هناك الكثير من المنافسة على شاشة التلفزيون، لذلك يقومون بتقييم الموهبة التي تولد جمهورًا أكثر من الأشخاص الذين أعدوا لسنوات والذين لا يتصلون بالرعاة.

جاء هذا التعليق بعد أن أشار السائق السابق إلى أنه عندما كان يعمل على شاشة التلفزيون، حصل صبي الواقع في يوم واحد على ما كان يدفع له في شهر كامل.

وقال: « إذا لم تحقق نتائج، وإذا لم تحقق ربحًا، وإذا كان راتبك لا يذهب وفقًا لما يكسبونه وأكثر من ذلك، لأنه إن لم يكن ما هو العمل، فهذه ليست منظمة غير حكومية، فإنهم يرسلونك إلى المنزل مثل أي مكان آخر».

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