ارتفعت الأسعار في اليابان بنسبة 0.6٪ في فبراير

طوكيو، 18 مارس ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في اليابان (CPI) بنسبة 0.6 في المائة في فبراير، وفقا للحكومة يوم الجمعة. يمثل تطور المؤشر، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية الطازجة بسبب تقلبه الشديد، الشهر السادس على التوالي من الزيادة في المؤشر، وفقًا للبيانات التي نشرتها وزارة الداخلية والاتصالات. ترجع هذه الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين بشكل أساسي إلى الزيادة في تكلفة الطاقة، التي ارتفعت بنسبة 20.5٪ على أساس سنوي في فبراير، مرة أخرى أعلى من الارتفاع المسجل في يناير (17.9٪)، وهو اتجاه كان له تأثير منذ سبتمبر على فاتورة الطاقة في اقتصاد العالم الثالث. ارتفعت معدلات الإقامة بنسبة 6٪ في فبراير، كما أثرت قطاعات أخرى مثل الترفيه على مؤشر أسعار المستهلكين، مع زيادة سنوية بنسبة 3.8٪، وكذلك أسعار المواد الغذائية (1.6٪). ومن جانبه، انخفض قطاع الأدوات المنزلية بنسبة 3.4 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. هذا التطور أبعد ما يكون عن هدف 2٪ الذي يسعى إليه بنك اليابان (BoJ)، على الرغم من أن الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين في الفترة الأخيرة من العام دفعت البنك إلى مراجعة الزيادة، بنسبة 1.1 في المائة، توقعات التضخم. ارتفعت الأسعار في اليابان في يناير بنسبة 0.2٪. رئيس cgv/ics