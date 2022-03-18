ستسعى حكومة بيرو إلى إيجاد سبل دولية لإلغاء العفو عن فوجيموري

ليما، 17 مارس ستناشد حكومة بيرو وكالات العدالة الدولية محاولة التراجع عن قرار المحكمة الدستورية (TC) بإعادة العفو الممنوح في عام 2017 للرئيس السابق ألبرتو فوجيموري (1990-2000)، وفقا لما ذكره نائب وزير العدل خوان كاراسكو الخميس. وقال المسؤول، الذي يرأس أيضا لجنة النعم الرئاسية، إن «هذا يعني (الذهاب إلى) القنوات الدولية، وإلى محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان)، ومن خلال هذه الوسائل، عكس هذا الحكم». وأكد كاراسكو بعد اجتماعه مع الرئيس بيدرو كاستيلو في قصر الحكومة في ليما أن «هناك آليات دستورية ستذهب إليها بيرو عندما يتم إخطارنا» بقرار اللجنة. رئيس دبل/gdl/لا