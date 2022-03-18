يحصل الآباء على Luke Voit في مقابل يانكيز

تامبا، فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية (أسوشيتد برس) كان لوك فويت شعور بأن وقته مع اليانكيز كان يقترب من نهايته عندما استحوذت نيويورك على أنتوني ريزو مرة أخرى.

قال فويت يوم الجمعة بعد أن تم تداوله مع سان دييغو بادريس مقابل جاستن لانج البالغ من العمر 20 عامًا، وهو الاختيار العام الرابع والثلاثين لمسودة الهواة لعام 2020: «كنت أعرف أن شيئًا ما سيحدث في اليوم أو اليومين الأخيرين».

قاد فويت، وهو لاعب قوة يبلغ من العمر 31 عامًا، الشركات الكبرى مع 22 تشغيلًا منزليًا خلال موسم 2020 الذي اختصره جائحة الفيروس التاجي، عندما وصل إلى .277 مع 52 RBIs.

«متحمس حقا»، وقال عندما غادر برادنتون، حيث لعب اليانكيز مباراة المعرض ضد بيتسبرغ. «إنها ليست منظمة جيدة فحسب، بل لديهم فريق جاهز للفوز. أشعر بالحماس الشديد للذهاب للعب مع أحد زملائي في الكلية، بيرس جونسون».

ذهب فويت إلى قائمة المصابين أربع مرات في العام الماضي، ثلاث مرات بسبب مشاكل في الركبة اليسرى التي تطلبت عملية جراحية في 29 مارس لإصلاح تمزق الغضروف الهلالي: من 31 مارس إلى 1 مايو أثناء التعافي، ثم من 16 يوليو إلى 8 أغسطس، ومن 30 سبتمبر حتى موسم ما بعد الموسم بسبب الالتهاب. كما كان على قائمة المعاقين من 27 مايو إلى 22 يونيو مع إصابة خارجية مائلة.

ضرب Voit ل .239، 11 أشواط على أرضه و 35 أشواط أنتجت في 68 مباراة مع يانكيز الموسم الماضي، بما في ذلك خمسة أشواط على أرضه في الشوط الثامن أو في وقت لاحق. استحوذت نيويورك على Rizzo من Chicago Cubs قبل الموعد النهائي للتجارة, تبحث عن أول ضارب قاعدة أعسر.