شركة نفط باراغواي تخفض الوقود مرة أخرى لنزع فتيل الاحتجاجات

أسونسيون, 18 مارس أعلنت حكومة باراغواي يوم الجمعة أن شركة النفط المملوكة للدولة ستخفض مرة أخرى سعر اثنين من أكثر أنواع الوقود استهلاكًا في البلاد, في محاولة لنزع فتيل حواجز الطرق التي أكملت بالفعل خمسة أيام. وقال وزير الداخلية، فيديريكو غونزاليس، في مؤتمر صحفي إن بتروليوس باراجوايوس (بتروبار) سوف تنخفض 500 غواراني (0.072 سنتا) لكل لتر من الديزل من النوع الثالث ابتداء من يوم الاثنين و 300 غوارانيس (0.043 سنتا) إلى 93 أوكتان البنزين. هذا هو التخفيض الثاني في أقل من أسبوع في تكلفة هذه الوقود، منذ يوم الخميس تم تطبيق خصم 500 غواراني على هذه الوقود. وأشار غونزاليس إلى أن هذا سيؤدي إلى تخفيض قدره 000 1 غواراني (0.14 سنت) لكل لتر من الديزل من النوع الثالث و 800 غواراني (0.11 سنت) إلى 93 أوكتان البنزين. سيتم تطبيق الإجراء على محطات بنزين بتروبار ولا يلزم الموزعين الخاصين، الذين يمكنهم تحديد أسعارهم بحرية. تم الاتفاق على المبادرة بعد أن رفض مجلس الشيوخ مناقشة مشروع قانون تنفيذي في جلسة خاصة لإنشاء صندوق استقرار أسعار الوقود يتم تمويله من خلال قرض دولي. وفي مواجهة رفض أعضاء مجلس الشيوخ، أوضح وزير المالية أوسكار لاموساس في المؤتمر الصحفي أن الحكومة ستقدم مبادرة جديدة إلى مجلس الشيوخ يوم الاثنين، وهذه المرة بصندوق يدعم بتروبار فقط وليس القطاع الخاص. ويمكن تمويل الآلية من خلال مساهمات شركة النفط للسلطات الضريبية ومن خلال الضرائب، بما في ذلك الإسهامات الانتقائية للاستهلاك. تؤثر هذه الضريبة على المنتجات التي لا تعتبر ضرورية أو ملوثة للبيئة، مثل الوقود. تم الإعلان عن الخفض عندما تكمل البلاد يومها الخامس من الحصار المتقطع على طول الطرق الرئيسية, مما يهدد بتوليد نقص وأثرت على حركة المركبات الخاصة والخدمات العامة. أدى الانخفاض في أسعار بتروبار إلى ردود فعل متباينة بين المتظاهرين، بينما أعلن البعض أنهم سيرفعون الاحتجاجات اليوم، قال آخرون إنهم على استعداد لانتظار موافقة الكونغرس على مبادرة السلطة التنفيذية. رئيس رطل/ليرة لبنانية