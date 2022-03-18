يذهب نادال مع ملحمة إلى الدور قبل النهائي ويضيف 19 فوزًا على التوالي في عام 2022

تأهل إنديان ويلز (الولايات المتحدة الأمريكية)، 17 مار رافا نادال هذا الخميس إلى الدور قبل النهائي في إنديان ويلز من خلال تقديم نك كيرجيوس الذي لا يمكن التنبؤ به والمثير للجدل، وهو انتصار ملفوف في ملحمة ومدد به لاعب التنس الإسباني خطه الاستثنائي الذي لم يهزم إلى 19 فوزا في عام 2022. عانى لاعب التنس الإسباني كثيرًا ولكن انتهى به الأمر في مباراة مثيرة وصعبة ضد كيرجيوس 7-6 (0) و 5-7 و 6-4 في ساعتين و 46 دقيقة الفائز الثلاثي من إنديان ويلز (2007 و 2009 و 2013)، يمكن أن يواجه نادال مواطنه كارلوس الكاراز في الدور قبل النهائي إذا هزم الإسباني الشاب البريطاني كاميرون نوري، بطل إنديان ويلز الحاكم، في الدور ربع النهائي الليلة. رئيس dvp/سيارة (صورة)