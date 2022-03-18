أكثر من 220 قتيلا، من بينهم 60 مدنيا، في كييف في ثلاثة أسابيع

أكثر من 220 قتيلا، بينهم 60 مدنيا، في كييف خلال ثلاثة أسابيع (السلطات) كييف، 18 مارس 2022 (اف ب) - منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا قبل ثلاثة أسابيع، توفي 222 شخصا، بينهم 56 مدنيا، ومن بينهم أربعة أطفال، في كييف، وفقا لما ذكره مجلس المدينة الأوكراني يوم الجمعة المدينة منذ بدء الهجوم في 24 فبراير ما مجموعه 889 شخصا، بما في ذلك 241 مدنيا، وقالت السلطات المحلية في برقية. وكان من بين المصابين 18 طفلا وثلاثة سائقي سيارات الإسعاف وطبيب الطوارئ، وفقا لمجلس المدينة، الذي أبلغ أيضا عن الأضرار التي لحقت 36 مبنى سكني وعشر مدارس. سيطرت القوات الروسية على بعض المناطق حول العاصمة, التي يأملون أن تحيط بها بالكامل في نهاية المطاف, على الرغم من أن تقدمها في الوقت الحالي قد توقف, وفقًا للجيش الأوكراني. كييف تتهم القوات الروسية بتنفيذ هجمات شبه يومية على المناطق السكنية في العاصمة، في معظم الأحيان عند الفجر، وهو تكتيك نددت به السلطات الأوكرانية بهدف ترويع السكان وإضعاف معنويات أولئك الذين يدافعون عن المدينة. كان لدى كييف حوالي 3.5 مليون نسمة قبل الحرب، ولكن وقد غادر ما يقرب من نصف المدينة منذ بداية الغزو، وفقا لتقديرات السلطات الأوكرانية. ant/bur/lpt/aoc/على سبيل المثال