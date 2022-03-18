المكسيك تضيف 187 حالة وفاة و 5174 حالة من covid-19

ذكرت

وزارة الصحة أن مكسيكو سيتي، 17 مارس، أبلغت المكسيك عن 187 حالة وفاة جديدة و 5174 إصابة من كوفيد -19 يوم الخميس، بإجمالي 5,624،954 حالة وتراكم 321،806 حالة وفاة في المجموع. في 10 فبراير، أبلغت البلاد عن 927 حالة وفاة، وهو أعلى رقم خلال الموجة الرابعة الحالية، مدفوعًا بمتغير omicron منذ ديسمبر. مع هذه البيانات، المكسيك هي الدولة السادسة عشرة في العالم من حيث الإصابات المؤكدة وهي الخامسة التي لديها أكبر عدد من الوفيات بسبب هذا السبب، خلف الولايات المتحدة والبرازيل والهند وروسيا، وفقًا لعدد جامعة جونز هوبكنز. تدرك السلطات الصحية أنه بناءً على شهادات الوفاة، يمكن أن تصل البلاد إلى 460,000 حالة وفاة وتقدر أن المكسيك تتراكم بالفعل 5,902،326 إصابة. من بين الإصابات المؤكدة، هناك 16,878 حالة نشطة، والتي ظهرت عليها الأعراض خلال الـ 14 يومًا الماضية وتمثل 0.3٪ من الإجمالي. بالإضافة إلى ذلك، تعافى 4,917,930 شخصًا منذ بداية الوباء. يبلغ متوسط إشغال الأسرة العامة في المستشفيات المكسيكية 9٪ ونسبة العناية المركزة عند 6٪، مع اتجاه هبوطي. يوم الثلاثاء الماضي، قال المسؤول عن إدارة الوباء في البلاد، هوغو لوبيز غاتل، إن المكسيك لديها «سبعة أسابيع متتالية من الحد من الوباء» وقال إنه «بالفعل اتجاه مستدام للغاية وسنصل بالتأكيد إلى الحد الأدنى من هذا الوباء»، بعد الموجة الرابعة العدوى. في 28 فبراير، احتفلت المكسيك بعامين منذ أول حالة مؤكدة لفيروس كورونا، وفعلت ذلك كخامس دولة في العالم مع أكبر عدد من الوفيات، وإدارة منتقدة للوباء وخطة تحصين تتقدم بوتيرة جيدة ولكن دون النظر في جميع الفئات العمرية. خطة التطعيم كما أشارت السلطات إلى أنه ضمن برنامج التطعيم تم إعطاء أكثر من 187.65 مليون جرعة، بلغ مجموعها 470,422 خلال اليوم الأخير. تذكر حكومة المكسيك أنها الدولة العاشرة التي طبقت أكبر عدد من الجرعات بالأرقام المطلقة. من بين 126 مليون نسمة، تلقى 85.47 مليون مكسيكي جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، حيث تلقى 90٪ من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا فأكثر طلبًا واحدًا على الأقل. وفي الوقت نفسه، أكمل 79,45 مليون شخص جدول التطعيم الخاص بهم. منذ نهاية ديسمبر 2020، وصلت 224.34 مليون جرعة من لقاحات فايزر وجونسون وجونسون وموديرنا من الولايات المتحدة إلى المكسيك؛ لقاحات AstraZeneca البريطانية و Sputnik V الروسية واللقاحات الصينية CanSino و Sinovac. رئيس jmrg /لا (صورة)