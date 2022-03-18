أعضاء مجلس الشيوخ المكسيكيون يطلبون من الاتحاد الأوروبي التدخل في القمع في كوبا

مكسيكو سيتي, 18 مارس أعضاء مجلس الشيوخ المكسيكي روجيليو ماركيز وأليخاندرا رينوسو طلب الاتحاد الأوروبي برسالة لمراجعة الاتفاق القائم مع كوبا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الجزيرة, ذكرت جمعية المقاومة الكوبية يوم الجمعة. «وقد خاطب اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ المكسيكيين البارزين، من الحكومة والمعارضة، الاتحاد الأوروبي برسائل شخصية يطالبون فيها بتقييم الحفاظ على اتفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي مع النظام الكوبي على أساس استمرار انتهاك حقوق الإنسان في الجزيرة». تم الإبلاغ عنها في رسالة إخبارية. السياسيون المكسيكيون الذين أرسلوا رسائل هم السيناتور روجيليو ماركيز، سكرتير لجنة العلاقات الخارجية لأوروبا بمجلس الشيوخ المكسيكي وعضو هيئة حركة التجديد الوطني الحاكمة (مورينا)، والسيناتور أليخاندرا رينوسو، من حزب العمل الوطني (PAN). واشار النص الى «انهم ارسلوا رسائل الى الاتحاد الاوروبى تدعو الى اجراء مراجعة فنية للاتفاق القائم على اساس تزايد انتهاكات حقوق الانسان فى كوبا». واضاف البيان ان رينيه بوليو رئيس اللجنة المكسيكية لحقوق الانسان اعلن عن التوقيعات وارسل ايضا رسالة مماثلة باسمه. وتأتي مبادرة أعضاء مجلس الشيوخ بعد أيام من حكم المحاكم الكوبية على 127 شابًا في كوبا بالسجن 1916 عامًا بشكل جماعي لمشاركتهم في الاحتجاجات السلمية في 11 يوليو. واضاف النص «في الاسابيع الاخيرة تم ادانة واعتقال قادة المعارضة الكوبية البارزين مثل فيلكس نافارو وابنته سايلى وخوسيه دياز سيلفا رئيس حركة المعارضة من اجل جمهورية جديدة والعديد من الاخرين». وبالمثل، في الساعات الأخيرة، أرسل المشرعون الأرجنتينيون رسائلهم الخاصة إلى الاتحاد الأوروبي يدعون فيها إلى إنهاء اتفاقية التعاون مع ديكتاتورية كاسترو. ومنذ الأسبوع الماضي، أشارت النشرة، انضم مشرعون من شيلي وكوستاريكا والجمهورية الدومينيكية والسلفادور إلى الدعوة إلى الاتحاد الأوروبي لمراجعة اتفاق التعاون مع ديكتاتورية كاسترو على أساس الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تحدث في كوبا، بينما يركز العالم على الحرب في أوكرانيا. وأظهر البرلمان الليتواني أيضا رفضا قويا لهذا الاتفاق، واختتم النص. رئيس مكب/إسك/نسخة