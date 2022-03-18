Megapuente مارس 2022: كم يكلف الوصول إلى أكابولكو بالسيارة أو الشاحنة

People swim at Caletilla beach as Mexico posts record numbers of daily coronavirus disease (COVID-19) cases, in Acapulco, Mexico January 15, 2022. REUTERS/Javier Verdin

واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية في المكسيك هي أكابولكو، وهو منتجع ساحلي يقع على ساحل المحيط الهادئ في ولاية غيريرو. إذا كنت تخطط لمغادرة مكسيكو سيتي (CDMX) والاستمتاع بmegapuente التي ستبدأ يوم الجمعة 18 وتستمر حتى يوم الاثنين 21 من نفس الشهر، وزيارة شواطئ أكابولكو، يمكنك القيام بذلك بالسيارة أو الحافلة.

إذا كنت تخطط للوصول إلى واحدة من مناطق أكابولكو المختلفة، فمن المهم أن تأخذ في الاعتبار سعر أكشاك الرسوم والوقود الذي ستنفقه. إذا تركت رأس المال، يجب أن تفكر في أنك ستدفع أكثر من رسوم واحدة وهذه هي الرسوم التي سيتعين عليك دفعها في كل منها:

1. تلبان (مكسيكو سيتي). التكلفة: 122 بيزو

2. ألبويكا (موريلوس). التكلفة: 77 بيزو.

3. موريلوس باس (غيريرو). التكلفة: 164 بيزو.

4. بالو بلانكو (غيريرو). التكلفة: 151 بيزو.

5. لا فينتا (غيريرو). التكلفة: 133 بيزو.

6. ماكسيتونيل (منطقة غيريرو الحضرية). التكلفة: 101 بيزو.

في المجموع، للوصول إلى الوجهة، سيتعين عليك دفع 748 بيزو، وفقًا للتطبيق المقدم من وزارة البنية التحتية والاتصالات والنقل (SICT)، والذي سيتمكن سائقو السيارات من تتبع طرقهم ومعرفة المبلغ الذي سينفقونه على الأكشاك والبنزين. بهذه الطريقة، من حيث الوقود، سيتم إنفاق مبلغ تقريبي قدره 666 بيزو إذا كانت السيارة سيارة من ست أسطوانات وقمت بملء الخزان بالبنزين الماجنا.

سيتعين على سائقي السيارات الذين يستخدمون الطرق ذات الرسوم دفع أكثر من 700 بيزو للوصول إلى أكابولكو (الصورة: رويترز/خافيير فيردين)

من أجل إنشاء مسارك الخاص وتقدير نفقات السفر على الطرق الخاصة بك، يمكنك الانتقال إلى الموقع التالي: http://app.sct.gob.mx/sibuac_internet/ControllerUI?action=cmdEscogeRuta واختيار مدينة الأصل والوجهة، وكذلك السيارة التي ستصنع بها الطرق السريعة، أي إذا كنت ستسافر بالسيارة أو الدراجة النارية أو الشاحنة أو الشاحنة.

من ناحية أخرى، إذا كنت تخطط للسفر بالحافلة من CDMX إلى أكابولكو، ضع في اعتبارك أن الرحلات تستغرق حوالي خمس ساعات و 20 دقيقة. هذه هي الأسعار وخطوط الحافلات التي تقدم الخدمة:

1. كوستالين. السعر: 645 بيزو للشخص الواحد.

2. السياحة التنفيذية: 696 بيزو للشخص الواحد.

3. توريستار الفاخرة: 787 بيزو للشخص الواحد.

للاستمتاع بميجابوينتي، ستتمكن العواصم من السفر إلى كويرنافاكا (الصورة: مارغاريتو بيريز ريتانا/CUARTOSCURO.COM)

من ناحية أخرى، إذا كنت تتطلع إلى أخذ قسط من الراحة بالقرب من العاصمة، يمكنك زيارة مدينة كويرنافاكا، لأن الرحلة من مكسيكو سيتي هي ساعة واحدة فقط و 42 دقيقة واستهلاك الوقود للوصول إلى هناك بالسيارة هو الحد الأدنى. في عاصمة ولاية موريلوس، يمكن للزوار زيارة تل Tepozteco، وكذلك الاستمتاع بالمركز الاستعماري الذي يضم قصر كورتيس في القرن السادس عشر ومتحف التاريخ، حيث توجد جداريات للفنان الجرافيكي دييغو ريفيرا.

من أجل الوصول إلى هذه الوجهة، يجب على سائقي السيارات دفع رسوم قدرها 126 بيزو حتى يتمكنوا من استخدام الطريق السريع Mexico-Cuernavaca. على الرغم من أن هناك أيضًا إمكانية استخدام الطريق السريع الفيدرالي، إلا أن الوصول إلى وسط موريلوس سيكون أبطأ بكثير وسيتعين على سائقي السيارات التنقل في طريق يتميز بعدد كبير من المنحنيات.

آخر من أكثر الطرق ازدحامًا في Chilangos خلال العطلات أو الجسور هو الطريق السريع Mexico-Puebla, شرق CDMX. للوصول إلى وجهات مثل منطقة العاصمة بويبلا أو تلاكسكالا، يجب دفع 197 بيزو وتستغرق الرحلة أقل من ساعتين.

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