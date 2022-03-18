مارتين كوتيروتشيو، انعكاسات هداف: «الرأس هو 80 في المئة من الرياضي؛ إذا كنت بخير، فستعمل الباقي بشكل جيد»

«لقد جئت من عائلة من الطبقة المتوسطة، وانفصل والداي عندما كنت صغيرًا جدًا وترعرعت على صورة لهم مع شركائهم الذين تم تشكيلهم. لقد عشت كثيرًا مع جدتي». لا يحتاج مارتن كوتيروتشيو الدهاء داخل المنطقة إلى مقدمة, الرجل الذي يعيش في مكانة منخفضة خلف قائد تسجيل الدوسيفي يفعل ذلك. نشأ كوت في مونتيفيديو الهادئ تحت حماية جدته بينما كان يشارك بعض عطلات نهاية الأسبوع مع رجاله المسنين عندما كان الانفصال عن والديه لا يزال لديه رائحة معينة من المحرمات.

يتمتع الأوروغواي البالغ من العمر 34 عامًا بتاريخ مثمر في كرة القدم الأرجنتينية، حيث يلمع قميص كويلمز قبل عقد من الزمان ويعزز نفسه في واحدة من أفضل سان لورينزو في الآونة الأخيرة. بحلول ذلك الوقت، كان من الصعب عليه التصديق على مخطوطاته كأفضل هداف تاريخي من أقل من ناسيونال وانه بالكاد يمكن أن تكشف إمكاناته في أراضيه عبرت البركة. اليوم، بعد أن كان في عين العديد من الأندية في سوق المرور الأخير، بقي في تيبورون ليكون قائد فريق مارتن باليرمو. كيف يفكر رئيس المرجع في خزانة الملابس؟

- في كثير من الأحيان، قال لويس سواريز، الذي تقاسموا معه منصبًا في Nacional الأدنى، في المقابلات إنه مدين لك كثيرًا، وأنك ساعدته وحتى أقرضه ملابس وما إلى ذلك... كيف كانت علاقة الأولاد؟

- انها مجرد أن كلانا جاء من فصول مماثلة. لحسن الحظ لم نفتقر أبدًا إلى أي شيء، ولكن ما كان لدينا القليل كان مشتركًا على كلا الجانبين. لقد عرفنا بعضنا البعض منذ أن كنا صغارًا جدًا مع لويس. بدأنا اللعب في Nacional في سن 12 أو 13 ومنذ ذلك الحين نمت مسيرتنا. أخذ كل منها مساره لاحقًا، لكننا عرفنا بعضنا البعض منذ أن كنا أطفالًا.

- كانوا يتنافسون على المركز، لكنهم ضربوا الموجة على أي حال، لماذا؟ ما الذي كان لديهم من القواسم المشتركة؟

- لقد حصلنا بشكل جيد منذ البداية. كونه أولاد جيدين، ربما لم يلعب كثيرا، ثم بدأ اللعب. تناوبنا لأنه بصرف النظر عن اثنين منا كان برونو فورنارولي (اليوم في كرة القدم الأسترالية). بصراحة، كان 87 من Nacional فئة حصلت على العديد من اللاعبين، كانت قوية للغاية. سارت الأمور بشكل جيد للغاية بالنسبة لنا. الكثير منا الذين بدأوا في ذلك الوقت لا يزالون يلعبون، وهو أمر غير طبيعي. مع لويس شاركنا الكثير من الوقت داخل النادي ثم في الخارج. كنت ذاهبا إلى منزله، جاء إلى منزلي. بالإضافة إلى بضع سنوات، شاركنا مع برونو، الذي كان من داخل البلاد. الحقيقة هي أننا كنا قريبين جدًا من هذه الفئة.

- هل العلاقة مستمرة على مسافة اليوم؟

- نعم، نتحدث مع بعضنا البعض بين الحين والآخر. من الواضح اليوم أن هناك العديد من المشكلات التي لا تواجهها من يوم لآخر، فالمسافة تلعب دورها. مع تقدمنا في السن، شكل الجميع أيضًا علاقاتهم. بدأ عائلته، لديه عائلة جميلة. وهذا يعني أنه ليس لديك يومًا بعد يوم، لكننا نحافظ على العلاقة وفي كل مرة نتحدث فيها، يبدو الأمر كما لو كنا نتحدث كل يوم. عادة ما كانت اجتماعاتنا بعد حياته المهنية في أوروبا عندما جاء إلى أوروغواي ووافقت هناك.

- قيل في كثير من الأحيان أنه في البداية كان من الصعب عليه ثم كان يفوز بالمكان، هل رأى بالفعل الهداف الذي انتهى به الأمر؟

— كان لديه دائما المهارات وتحسينها أكثر من ذلك بكثير مع مرور الوقت. وهو لاعب انتقل من أقل إلى أكثر وعندما وصل إلى نقطة عالية انفجر. لقد رأى كل ما شوهد منذ لحظة مغادرته أوروغواي. الحقيقة تجعلني سعيدًا جدًا لأن الحقيقة هي أنه صبي عمل دائمًا وكل ما لديه يستحق ذلك.

- هل يدين لك ببعض الملابس أم أنه أعاد لك كل شيء...؟

- هاهاها، ليس حقا كنا قريبين جدا وكان لي، كان لي. ليس الأمر أنه لم يكن لديه أي شيء وكنت أحل حذائه الرياضي كلانا كان لديه القليل والقليل الذي شاركنا فيه.

صداقة تدوم بمرور الوقت: التقى سواريز وكاوت في أقل من Nacional

- لقد نشأت كأفضل هداف للأدنى مستوى في ناسيونال، واستقرت أولاً وتمكنت من أن تكون هدافًا، هل يمكنك تدريب هداف أم أنه شيء فطري؟ ما هي الشريحة التي لديك مختلفة عن بقية اللاعبين؟

- يبدو لي أن النية هي إلى حد كبير، ما يريده كل شخص. في حالتي يبدو الأمر كما لو كان يحدث. كنت دائما مهاجم منذ أن كنت صبيا، كنت على اتصال أكثر مع القوس المنافس. لذلك كنت أولد رغبة جميع المباريات في أن أكون على لوحة النتائج. بينما تمضي قدمًا وتعطى الاحتمالات وتضع علامة، يبدو الأمر كما لو كنت تريد المزيد والمزيد. كان لدي دائمًا إمكانية وفرحة أن أكون دائمًا قادرًا على البقاء في نفس الموقف. كان لدي زملائي في الفريق الذين بدأوا كمهاجمين، يبدأون في التراجع وينتهي بهم الأمر بالدفاع. إنه شيء أحبه لأن هناك تحديًا مستمرًا يتمثل في الاضطرار إلى البحث والعمل حتى أتمكن من خلق المواقف أيضًا.

- هل تأتي للتحدث مع باليرمو لتسأله أسرار الموقف؟

- نعم، بالطبع يبدو لي أن يكون شخص مثله كمدرب. نحن لا نتحدث كثيرًا جنبًا إلى جنب، ولكن من الواضح أن الأمر يتعلق بكل ما يتعلق بالموقف في أوقات معينة. يقترب مني وجميع الرفاق الذين يحتاجون إلى بعض النصائح أو التصحيح.

- كان لديك سوق تمرير مزدحم، كان هناك الكثير من الحديث عن الانتقالات ولكنك بقيت والآن عليك أن تكون كابتن وتقاتل لجعل سجلات النادي التاريخية (NdR: تسعى إلى أن تكون أفضل هداف في أول ألدوسيفي)، كيف تعيش مع ذلك؟

- أنا جيد جدا، متحمس جدا. يبدو لي أن الشيء الرئيسي في هذه الحالة هو الهدوء. مع العلم أن كل ما يحدث يحدث لشيء ما. إذا جعلني هذا الشيء يجب أن أستمر في ألدوسيفي، فقد كان ذلك لسبب وجيه. ناهيك عن أن هذا يحفزني على تحقيق الأشياء في النادي. هذه هي الأشياء التي تجعل اللاعب يجد دافعًا يتجاوز فعل ما يحلو له. في حالة المضربين، يجب أن تكون قادرًا على ترك علامة، لتكون في تاريخ النادي.

- حان دورك لتكون كابتن، كيف تعيش مع هذه المسؤولية؟ ما نوع القيادة التي تمارسها في غرفة خلع الملابس؟

- من المهم بالنسبة لك كقائد ما تريد وضع علامة عليه، إذا كنت ترغب فقط في حمل الشريط أو نقل طريقة تفكير وسلوك وأن هذه المسؤولية لا تقع علي فحسب، بل إنها تغطي الفريق بأكمله. هنا هو ليس مجرد لاعب، علينا جميعا أن نبذل قصارى جهدنا من أجل الصالح العام. أنا، بصفتي قائد مجموعة اليوم، أحاول أن أكون قدوة وأن الشعار في هذه الحالة هو الكثير من العمل، والكثير من الشدة وعدم الاستسلام أبدًا. الريادة بالقدوة هي أهم شيء. لا توجد عدوى أكثر كثافة من عدوى المثال. لا أستطيع أن أقول أي شيء دون أن أفعل ذلك أولاً. هذا ضروري لتكون قادرًا على الحفاظ على فريق قوي.

- لقد أظهرت نفسك دائمًا بمظهر منخفض يتجاوز ما كنت تفعله في ذلك الوقت، هل يجعلك جو كرة القدم صاخبًا في بعض الأحيان؟ أنا أتحدث عن رؤية معظم اللاعبين بأفخم السيارات، والملابس دائمًا في الموضة، هل تعتقد أن ذلك يمكن أن يربك اللاعب الذي يصل للتو أولاً؟

— في بعض الأحيان يحدث ذلك، كان من دواعي سروري وجود عائلة في الخلف كانت دائما هناك لتقديم المشورة لي، أعطتني تنشئة كانت مثمرة للغاية وأعطتني دائما القيم التي من شأنها أن تعطيني القدرة على التفكير في ما هو أفضل بالنسبة لي في المستقبل. منذ صغري، اضطررت إلى إدارة أموالي وتمكنت من منح نفسي بعض الرفاهية التي أردت أن أمنحها لنفسي لأنه كان لدي إمكانية كسب أموالي، لكنني دائمًا أشكر والدي وجدتي على التنشئة التي قدموها لي حتى أتمكن من رؤية وفهم ما هو مهم حقًا. قادرة على التقدم وعدم الذهاب حول إرسال أشياء مجنونة لي. ثم في كرة القدم ترى جميع الحالات. اليوم، عندما يجب أن أكون واحدا من عظماء الفريق، ربما إذا رأيت شيئا من هذا القبيل ما أود القيام به سيكون لتقديم المشورة، ولكن هنا لا أحد يملك أي شخص والجميع يفعل ما يعتقد أفضل...

- كيف تعايشت مع هذا الارتفاع والسقوط الذي كان عليك أن تعيش فيه في سان لورينزو لتسجيل الأهداف، وإصابة خطيرة ثم تكون قادرًا على العودة بمستوى جيد؟

— المرور عبر سان لورينزو علامة لي، عشت أشياء كثيرة. الكثير من اللحظات المعاكسة. لتكون قادرًا على تسجيل الأهداف، اشعر بالرضا ثم تصاب. كان الأمر صعبًا للغاية لأنني وقفت لمدة ستة أشهر في منتصف كل هذا التغيير من Quilmes إلى San Lorenzo. ليس من السهل العودة من مثل هذه الإصابة وحصلت على جائزة القدرة على لعب نهائي Libertadores، لأكون بطلاً. أن تكون في فريق رائد وجميع المباريات نتيجة لذلك، واللعب مع ميلان، روما، والذهاب للعب المباراة من أجل السلام ومقابلة البابا. كانت لحظة بعد صفعة جاء كل هذا المجد.

- في هذا الارتفاع والسقوط من الإصابة السابقة (تم كسر أربطة الركبة)، يتعرض أن كرة القدم في يوم من الأيام كنت ناجحا تماما وفجأة كنت صفع. هل لديك شكوك؟

- بصراحة في رأسي لم يكن «قطاري يمر»، لكنه معقد. يبدأ الرأس في طرح أسئلة حول كيفية عودتك. كنت دائمًا متأكدًا من شيء ما: كنت سأتعافى جيدًا وكنت سأعود لتكرار ما بدأت بالفعل في القيام به. الرأس هو 80٪ من الرياضي؛ إذا كنت على ما يرام، فسوف تعمل كل شيء بشكل جيد. إذا كنت سيئة في الطابق العلوي، كل شيء آخر لن يكون كافيا.

«هل تشعر بالارتباك عندما تنتقل من الحب المطلق للأشخاص الذين يخبرونك أنك الأفضل وفي الأيام الأخرى التي تبدأ فيها انتقادات شديدة؟»

- يمكن أن يحدث، خاصة عندما تكون التغييرات مفاجئة للغاية. في أحد الأيام قد تكون حدثًا، فأنت تتدرب أولاً وفي اليوم التالي ظهرت لأول مرة، سارت الأمور بشكل جيد للغاية وبعد شهرين جاءوا بحثًا عنك لبيع نفسك بالملايين. أهم شيء في لاعب كرة القدم، الذي هو في النهاية شخص، هي القواعد والاحتواء والأشخاص الذين يتحدثون إليك منذ الطفولة وغرس القليل مما يمكن أن يحدث مع القرارات التي يتم اتخاذها في المستقبل. لم أفعل أشياء مجنونة في مسيرتي المهنية.

- اليوم عليك أن تكون كابتن ويمكنك أن تنظر إلى الوراء، في مرحلة ما اخترعوا قصة حب مع شريك في المكسيك، بخلاف حقيقة أنك أوضحت هذا الموضوع في ذلك الوقت وتم رفضه، لماذا لا تزال المثلية الجنسية من المحرمات في كرة القدم؟

- في الواقع لم أخرج للتوضيح لأنه لم يكن لدي ما أقوله. لقد كان شيئًا تم اختراعه وكان يتجاوز ما يمكنني التفكير فيه. بصراحة، حتى أنني اعتقدت أنه كان مضحكا، لأنه في حالتي كان لا يمكن تصوره. لكنه جزء من من يأخذها وفي الوقت الذي خرج فيه ربما كانوا يتطلعون إلى توليد بعض المشاكل داخل النادي أو في الفريق. واحد في كل مرة، الذي لديه الكثير من التعرض، ونحن نعلم أننا عرضة لكل هذا النوع من الأشياء. ثم تستمر الطريقة التي تأخذ بها الأشياء. لقد أخذت الأمر بسهولة لأنني كنت أعرف أن عائلتي وبيئتي تعرفونني، باختصار، إذا أصبحت صديقًا مع شريك، فلن أواجه مشكلة في قول ذلك. لكنها ليست أذواقي الشخصية. إلى الحد الذي يشعر به بعض الأشخاص حقًا، لديهم شريكهم ويريدون إظهاره، سيبدأ ذلك في أن يصبح أكثر طبيعية. اليوم، بما أنه لا يوجد حديث، لا يتم التعامل مع هذه القضايا. يبدو لي أنه يسير جنبًا إلى جنب في الرغبة في أن كل واحد لديه لتخرجه. بمرور الوقت، سيتم تطبيع كل شيء حيث تم تطبيع كل شيء.

— عندما أصبت في سان لورينزو قررت إنهاء المدرسة، لماذا؟

- كنت أعلم أنني يجب أن أنهيه وكان شيئًا كنت أحمله لأوقات وقليل من الكسل. كنت أؤجل ذلك. عندما أصبت، بعد التدريب مرتين، فهمت أن الوقت قد حان لإنهاء ما تبقى غير مكتمل. من المهم لأنه يخدمك مدى الحياة وخاصة بالنسبة لك أن تشعر أن الدورة قد انتهت.

- بناءً على هذا القرار، هل تعتقد أنك ستستمر غدًا في الارتباط بكرة القدم أم أنك ستدرس شيئًا آخر؟

- الحقيقة هي، أنا لا أعرف ما يخبئه المستقبل بالنسبة لي. الشيء الرئيسي لأي شخص هو الاستعداد. ثم تتحرك الطرق وسوف تتقلب كما تعتقد أن مسارًا أفضل من الآخر. الشيء الأكثر أهمية هو التحضير، ثم تتخذ القرار. اليوم لا أستطيع أن أقول لكم ما يمكنني القيام به في نهاية المطاف لأنني أفكر في الغد، وغدا هو التدريب. ثم سأرى، ولكن نعم، أريد أن أعد نفسي ولدي الأسس الصلبة لتكون قادرة على الاختيار.

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