ماريبيل بيريز إلى الدور قبل النهائي من 60 نقطة برصيد 7.23

بلغراد، 18 مار سيفيليان ماريبيل بيريز، حامل الرقم القياسي الإسباني 60 مترا مع 7.16 متر، تأهلت إلى الدور قبل النهائي من بطولة العالم في الأماكن المغلقة بنتيجة 7.23 التي منحتها المركز الثالث في السلسلة الثانية، وبالتالي التصنيف حسب الأماكن. ذهبت المراكز الثلاثة الأولى من كل سلسلة إلى الجولة قبل الأخيرة. في راتبها، فازت السويسرية موجينغا كامبوندجي (7.17)، متقدما على الترينيدادية ميشيل لي آهي (7.23). «أنا سعيد للعلامة التجارية، خاصة في أي وقت. شعرت أنني بحالة جيدة للغاية. كانت الخطوة الأولى. الآن أريد أن أستمتع، أعطي مائة بالمائة في نصف النهائي ومحاولة الحصول على رأسي في المباراة النهائية. إنه مسار سريع، وقليل من الزر، ولكن يمكنك عمل علامات جيدة»، علق ماريبيل على Teledeporte. سيعود البطل الإسباني بعد ظهر اليوم إلى المضمار (من 18.00) للتنافس في الدور قبل النهائي الذي يبلغ طوله 60 مترًا. أفضل نتيجة لرياضي إسباني في هذا الحدث، في بطولة العالم في الأماكن المغلقة، كانت الرابعة في سلسلتها نصف النهائية من ديجنا موريلو (من أصل كولومبي) في عام 2010. رئيس سد/جاد