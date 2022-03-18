حزب ليوبولدو لوبيز يرفض الصلة بـ «مهرب المخدرات» المحتجز

كاراكاس، 18 مارس حزب الإرادة الشعبية (نائب الرئيس)، بقيادة ليوبولدو لوبيز، رفض هذا الجمعة الصلة المزعومة التي ندد بها الحزب الحاكم ورئيس البرلمان الفنزويلي، خورخي رودريغيز، مع مهرب مخدرات مزعوم ألقي القبض عليه في كولومبيا، تم تحديده باسم بياجيو غاروفالو فورتي. «من Will Popular، نرفض القصص السخيفة لخورخي رودريغيز، وهي قصص لا يعتقد أحد، لأنها بالإضافة إلى كونها سخيفة، تتكرر. إنهم يسعون فقط إلى تشويه سمعة قيادتنا وتخويفها واضطهادها»، كتب الحزب على حسابه على تويتر. وقال أيضا إن حكومة نيكولاس مادورو قررت مرة أخرى أن تذهب «ضد» هذه المنظمة والنائب السابق ماركو أوريليو كوينونيس من خلال التنديد بوجود صلة مزعومة مع غاروفالو. وأضاف نائب الرئيس: «Will Popular يتحدث وجها لوجه، بشفافية، وليس كيف أن النظام الذي يتعامل مع الدفاع علنا عن المجرمين في حين أن الفنزويليين ليس لديهم حتى ما يكفي لوضع قطعة من الخبز في أفواههم، ويزيد من تفاقم أزمة المستشفى والخدمات لا تزال تفشل». في وقت سابق، أظهر زعيم chavista ورئيس البرلمان، خورخي رودريغيز، رسالة مزعومة من نائب الرئيس، موقعة من خوان Guaidó ومؤرخة 16 أغسطس 2016، والتي تنص على أن الحزب عين «كمنسق البلدية الناشط بياجيو غاروفالو» في أناكو، ولاية Anzoátegui، حيث «الإيطالية الفنزويلية و يتدرب تجار المخدرات على تأثيراتها على الاتجار بالمخدرات و عاش». قالت منظمة المعارضة إن بياجيو غاروفالو ليس المنسق المعين من قبل antichavista ولا لديه خطاب تعيين من Guaidó لأنه «لم يكن لدى أحد في أناكو». «الرسالة المزعومة، بالإضافة إلى كتابتها بشكل سيئ، هي مهزلة. بموجب القوانين، لا يمكن للمديرية الوطنية تعيين قادة البلديات، وهذا هو وظيفة المكاتب الإقليمية»، وأكد. وذكر بيان صحفى صادر عن الوكالة الكولومبية ان جاروفالو الذى اعتقله ضباط الهجرة الكولومبيون فى كارتاخينا يوم 13 مارس كان مطلوبا «من قبل السلطات الاسبانية من خلال التعميم الاحمر للإنتربول». «لا أعرف ما إذا كانت الحكومة الأمريكية تعرف ذلك، لكنني أعلم أن إيفان دوكي يعرف ذلك، وأن إيفان دوكي استخدم مجموعة مخدرات شبه عسكرية تسمى Los Rastrojos لنقل خوان غوايدو إلى حماقة 23 فبراير 2019 (...). أعلم أيضًا أن السيد Garofalo هو الممول الرئيسي لـ Popular الإرادة»، قال رودريغيز. كما عرض رئيس البرلمان تغريدات من قبل النائب السابق ماركو أوريليو كوينونيس نشرت في 15 مارس، والتي ذكر فيها أن غاروفالو «شارك في الأنشطة السياسية والأعمال الديمقراطية كمتطوع حتى عام 2019». رئيس سك/سب/لا