تعرف على أحكام ليلة Guacherna في بارانكويلا

بعد عامين، ستعقد بارانكويلا مرة أخرى واحدة من أهم الأحداث في فترة ما قبل الكرنفال: ليلة Guacherna. في 18 مارس، ستمتلئ شوارع المدينة بmonocucos، marimondas، cumbiamberas والرسومات التي ستمنح المتفرجين عرضًا، ولكن من أجل الاستمتاع بها، أشارت السلطات إلى بعض المؤشرات لضمان الأمن البيولوجي.

من ناحية، من حيث السلامة البيولوجية، تمت الإشارة إلى أنه للدخول إلى المناطق المحيطة بالطريق الذي سيمر فيه العرض، ستكون هناك حاجة إلى بطاقة تطعيم بجرعة كاملة ضد covid-19. بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك دعم للسلامة الحيوية للحضور، وخاصة مغاسل الكحول والأقنعة والكبائن الصحية في منطقة التجميع. كما ستتوفر سيارات الإسعاف التي تغطي مسار العرض ومراكز الرعاية الطبية الثابتة.

سيكون هناك تحكم في السعة في جميع المداخل، يديرها المشرفون الأمنون وتحت إشراف مركز القيادة الموحد.

من ناحية أخرى، وفيما يتعلق بالمسائل الأمنية، ذكرت أمانة حكومة المقاطعة أنه في يوم الجمعة في غواشيرنا سيتم تعزيز الأمن والأمن البيولوجي في أعلى المناطق، مثل 76، 72، 70، 69 الشوارع، بلازا دي لاباز، من بين أمور أخرى سيكون لها ضوابط خاصة.

تذكر السلطات أنه من المقرر أن يبدأ العرض في الساعة 7:00 مساءً، وكإجراء للأمن البيولوجي، انخفض عدد مجموعات الفولكلور من 176 إلى 83، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 47٪. فيما يتعلق بالأزياء، سيكون التخفيض 75٪. وبالمثل، في بداية العرض، ستخرج كتلة كبيرة من الأزياء لتنتقص من وقت المعرض.

تشير التقديرات إلى أن المجموعة الأخيرة من العرض ستغادر الساعة 10:30 ليلاً، أي قبل ساعة ونصف من عام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار أحكام السلطات، تم الاتفاق أيضًا على تنظيم استئجار الكراسي. من جانبها، منحت أمانة المقاطعة للرقابة الحضرية والفضاء العام الاستخدام الاقتصادي للفضاء العام على طول طريق Guacherna لاستئجار الكراسي لأعضاء 11 منظمة أشلار مختلفة.

وبالتالي، تم تحديد سعر استئجار الكراسي بحد أقصى 25000 بيزو خلال موكب Guacherna، مع ما مجموعه 15 كرسيًا متاحًا للحصول على إذن.

وأشير إلى أن السروج ملزمة بالامتثال لبروتوكولات السلامة البيولوجية، وأن تكون المنطقة في ظروف التنظيف والتنظيف المناسبة، والحفاظ على مساحة المنصة عند 1.50 متر مجانية للمشاة والحفاظ على الشوارع الوسطى والتقاطعات خالية من الإشغال طوال العرض. في المجموع، تم منح 1,580 تصريحًا لاستخدام الكراسي خلال Guacherna، أي أن حوالي 23700 كرسي مسموح به.

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