توفي خوسيه فرناندو أورتيغا، والد «كالي الثقافية»

يُعرف اسم خوسيه فرناندو أورتيغا هينستروزا في الوادي لأنه كان العقل وراء صحيفة كالي الثقافية، التي تأسست في أغسطس 1996. كانت الوسيلة الأولى التي تركز على إعلام الناس بالأحداث الثقافية المختلفة والمظاهرات والإنتاج والممثلين. عمليا، كانت مجلة أدبية تحدثت أيضًا عن الموسيقى والأفلام والرسم والمسرح وغيرها من التعبيرات.

كاتب وصحفي ومؤرخ ورسام، تخرج أورتيغا هينستروزا من ماجستير اللغات الحديثة، في لا السوربون في باريس. هناك حصل أيضًا على دبلومين في العلوم السياسية والفلسفة السياسية. لفترة طويلة كان مهتمًا، وعمل من أجله، في إنقاذ وحماية تاريخ حي سان أنطونيو، في كالي. خرج كل ذلك من سنواته في أوروبا، حيث أدرك احترام الناس لتراثهم المعماري والتاريخي عن كثب، على عكس ما حدث في حي كالينيو.

كان عضوا في مجلس العمل المجتمعي في سان أنطونيو ووافق طوعا على أن يكون الرئيس خلال الفترة من 1992 إلى 1994. من هناك، وبدعم من المجتمع، قام بسلسلة من الأنشطة لصالح الحي، وأهمها أدى إلى إنشاء الصحيفة المعنية.

كان أهم منشور لـ Ortega هو سان أنطونيو: باهاريكي والفحم والحجر. تاريخ الزاوية الخلابة، التي أصبحت مادة مرجعية إلزامية لمختلف المجموعات الفنية المهتمة بتاريخ مدينة كالي. إنه مقال مبني من قصص متعددة تتناول كل شيء من التاريخ والمعماري والفني إلى المناطق الحضرية. تقدم صفحات الكتاب الشوارع الحجرية، والشخصيات المحلية الشعبية، والإنشاءات، والأساطير، والحكايات النموذجية للفضاء.

يتم توزيع مراجعة للكتاب الذي كتبه شاريم ليموس دياز على الويب. في ذلك، يشرح: «تدور هذه القصة حول قطاع معين من إمبيدرادو حيث بدأوا في بناء منازل مؤقتة وبدائية في guadua أو حصيرة أو سجق، مع guadua أو أسطح من القش سيتم هدمها لاحقًا لدخول المنازل في باهاريكي بأسقف من الصفيح؛ كان غزوًا بطيئًا وصامتًا التي بدأت في ملء هذه الأراضي غير المأهولة.

الأرض التي لا تفوح منها رائحة النسيان ربما. لأن ما نحن عليه الآن لا يظهر سوى سكان المدن أننا لا نقدر هذا التراث, ونختار حياة من الحماس نسيان أسلافنا الذين كانوا هم الذين افترضوا حياة بدائية ولكن ربما ضرورية. هناك حديث عن تقليد شائع لكالي القديمة وكان تربية الحيوانات الأليفة مثل الدجاج والديكة التي سار ليس فقط على المؤامرات، ولكن على طول نفس الشارع. تم زرع قطع الأراضي الصغيرة بأشجار الفاكهة. لم يكن لدى المزارع في هذا القطاع مصارف ولا مياه في هذا القطاع. لم يكن لدى المزارع مراحيض وكان «استخدام الكثير» شائعًا جدًا. عن طريق ورقة شجرة البرتقال، كانت الرائحة التي أعطت الشمس على ظهور تلك التي تعتبر «cambuches» خائفة.

لم تصل الكهرباء أيضًا، وبعد سنوات تم فتح قنوات مياه الأمطار والصرف الصحي، كما وصلت المراحيض تدريجياً. في هذا الوقت لم يكن هناك حتى الآن نظام الصرف الصحي في هذا القطاع. كانت المياه الأولى من القناة التي وصلت المياه المفلترة، لذلك اندلعت العديد من أوبئة حمى التيفوئيد والدوسنتاريا. ولم يتم تثبيت عداد، لذلك كانت طريقة الدفع تتألف من دفعة شهرية ثابتة مخفضة تم استلامها من قبل دون كارلوس فيتل، أمين الصندوق في وقت الشركات البلدية. كان وصول المياه المفلترة في عام 1932 ولم يتمتع سوى عدد قليل من العائلات بهذه الميزة. لوس موسكيرا، أفانادور وروبلز».

أولئك الذين عرفوه عن كثب مع أورتيجا يقولون أنه كان دائما مدافعا عن روح سان أنطونيو. يقولون أنه خلال السنوات التي قضاها في القارة القديمة حمل معه قطعة أرض من حي قلبه. السلام في قبره لهذا الحالم.





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