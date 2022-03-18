فاز جينارو فيلاميل على إرنستو زيديلو لانتقادات حكام أمريكا اللاتينية: «بطل التعاطف»

CIUDAD DE MÉXICO, 13SEPTIEMBRE2020.- Informe diario sobre el avance del Covid-19 en el país el cual encabeza el subsecretario de Salud, el Dr. Hugo López-Gatell y que estuvo acompañado por Giancarlo Summa, director del Centro de Información de las Naciones Unidas en México y Jenaro Villamil, presidente del Sistema de Radiodifusión del Estado Mexicano. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

فاجأ الرئيس السابق إرنستو زيديلو بونس دي ليون جميع المكسيكيين بعد ظهوره مرة أخرى برسالة خلال المؤتمر الافتراضي «التوقعات الاقتصادية ومستقبل التكنولوجيا في أمريكا اللاتينية»، الذي انتقد فيه حكام أمريكا اللاتينية.

خلال مشاركته في المائدة المستديرة التي نظمتها شركة NTT Data متعددة الجنسيات، أعرب السياسي السابق للحزب الثوري المؤسسي (PRI) عن أسفه لأنه على رأس دول أمريكا اللاتينية المختلفة هناك «موجة من الحكام الشعبويين وغير الأكفاء».

تمت الإجابة على هذه التصريحات من قبل صحفيين متعلقين بالتحول الرابع (Q4)، الذين انضموا، من ملفاتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى زيديلو وأعربوا عن طريقته في التعبير عن نفسه تجاه قادة أمريكا اللاتينية.

كان أول رد فعل هو جينارو فيلاميل، رئيس نظام البث العام للدولة المكسيكية (SPR). في تغريدة سخر من الطريقة التي أصدر بها الرئيس السابق تصريحاته وسرد جميع الأخطاء التي ارتكبها خلال فترة ولايته، والتي أضعفت المكسيك اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا.

«يقول بطل التعاطف والحساسية: إرنستو زيديلو. نفس الشخص الذي قال للمتسول «ليس لدي نقود». نفس الشيء الذي ترك جميع المكسيكيين الدين الأبدي لفوبابروا لإنقاذ البنك «شعبيا» ومن ثم بيعه بشكل سيء في الخارج»، وكتب.

(الصورة: تويتر)

من جانبه، استفاد البيان ألفارو ديلغادو، الذي أشار إليه باستمرار لدعم أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO) و Q4، من الشبكات الاجتماعية لمشاركة رسالة زيديلو وتذكر أنه روج لـ «نهب» رجال الأعمال والمصرفيين والسياسيين.

وقال الصحافي ان «ارنستو زيديلو، الذي ادى الى نهب رجال الاعمال والمصرفيين والسياسيين الذين ورث ديونهم بملايين الدولارات من المكسيكيين، ينتقد «موجة من الحكام الشعبويين وغير الكفؤين» في امريكا اللاتينية».

لم يكن مستخدمو تويتر صامتين وقرروا مشاركة موقفهم بشأن هذه المسألة في تغريدات Villamil و Delgado. وقالوا إن البعض سلط الضوء على أخطاء أخرى ارتكبها إرنستو زيديلو خلال فترة ولايته التي استمرت ست سنوات، في حين أيد آخرون وأيدوا القرارات، مثل فوبابروا، لأنها وفرت السبيل الوحيد للخروج من تلك الأزمة المالية.

كتب @kmelinapuente، الذي يصف نفسه بأنه خبير اقتصادي في ملفه الشخصي، «على عكس AMLO، لم يصرخ زيديلو فقط بأن الاقتصاد قد ترك له بشكل سيء، ولكنه بدأ في السحب وبحلول نهاية عام 2000 تم استرداد الاقتصاد بالفعل، وهو أمر لا يمكن للآخرين التباهي به أبدًا».

«الذكرى السادسة للقوات شبه العسكرية (تشياباس) وعصابات المخدرات في جميع أنحاء البلاد خطأ ديسمبر فوبابروا مذبحة أكتيل الدولار ارتفع من 3 إلى 10 بيزو ارتفعت أسعار الفائدة فوق 120 في المئة سنويا، وما إلى ذلك، وما إلى ذلك، وما إلى ذلك»، وأكدت الصحفية ماريانا اسكوبيدو.

استجوب إرنستو زيديلو حكام أمريكا اللاتينية «الشعبويين» وتعاملهم مع جائحة COVID-19 (الصورة: EFE/LEONARDO MUÑOZ)

كما استغل الرئيس السابق المساحة للتعبير عن عدم موافقته على إدارة الوباء في هذه المنطقة من العالم، لأنه من وجهة نظره كانت «كارثة أمريكا اللاتينية». وفي الوقت نفسه، أشار إلى أنه من المتوقع أن تحصل بلدان أمريكا اللاتينية على أعلى معدلات الوفيات والاعتلال في عام 2020.

«دعونا نأمل أن تتبع موجة الحكام الشعبويين وغير الأكفاء الذين يعانون عددا لا بأس به من بلدان أمريكا اللاتينية، وذلك بفضل الديمقراطية التي، على الرغم من الأضرار التي لا يزال لدينا، من قبل قادة مصممين قادرين على القيام بما هو ضروري لضمان أن دولنا تسير بحزم على الطريق. من التنمية والتغلب على تخلفنا التاريخي»، علق الرئيس السابق للمكسيك.

وبالمثل، كرس السياسي والاقتصادي المكسيكي نفسه لانتقاد قرار حكومات أمريكا اللاتينية بوقف الهيكلية وعكسها و الإصلاحات التي اعتمدت في الماضي و التي يمكن أن تعزز التنمية الاقتصادية في بلدان أمريكا اللاتينية.

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تم نشر المرسوم بالفعل بحيث يمكن لـ AMLO التحدث عن إلغاء الانتداب.