جولة الدراجة في المزادات في يناير أولريش 1998 لمساعدة أوكرانيا

برلين، 18 مارس، وضع سائق الدراجة النارية الألماني يان أولريش الدراجة التي فاز بها في سباق طواف فرنسا في عام 1998 لجمع الأموال للمساعدة لأوكرانيا. المزاد مفتوح الآن، وسيستمر حتى 6 أبريل والعطاءات بالفعل أكثر من 10000 يورو. كان أولريش الألماني الوحيد الذي فاز بسباق طواف فرنسا، لكنه سقط في وقت لاحق من صالحه بسبب الشكوك في تعاطي المنشطات التي قادته إلى الانتقال من كونه بطلا إلى نوع من الشرير في وسائل الإعلام الألمانية. كما تسببت سلسلة من المشاكل في حياته الخاصة في حدوث مضاعفات وأثرت على صحته. في عام 2021، نجا أولريش، البالغ من العمر 48 عامًا حاليًا، من تجلط الدم. سيتم استلام عائدات المزاد من قبل منظمة «Ein Herz für Kinder» (A Heart for Children) لبرنامج المساعدات لأوكرانيا. رئيس rz/ism