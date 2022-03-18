«إنها بداية نهاية القضبان»: قادة FMFA و Liga MX بعد الاجتماع مع النواب

Fotografía de archivo donde aparece Mikel Arriola, durante una entrevista. EFE/Jorge Núñez

يوم الخميس 17 مارس، ذهب يون دي لويزا، رئيس الاتحاد المكسيكي لكرة القدم (FMFA)، وميكيل أريولا، رئيس رابطة BBVA MX إلى مجلس النواب لإقامة حوار مثمر مع مجلس التنسيق السياسي (Jucopo) و, في بهذه الطريقة، تجنب المآسي مثل التي وقعت في ملعب كوريجيدورا في 5 مارس.

روبين موريرا فالديز، نائب الحزب الثوري المؤسسي (PRI) ورئيس Jucopo في سان لازارو، شكر الاتحاد والعصبة لقبول هذا الاجتماع في بيئة بناءة والحفاظ على مساحات الاتصال مفتوحة.

كما حضر الاجتماع ماريا خوسيه ألكالا، مشرعة حزب البيئة الخضراء في المكسيك (PVEM) ورئيس اللجنة الرياضية، التي أشارت إلى أهمية التعاون والعمل معًا لتعزيز قوانين الرياضة، لأن «كرة القدم ملك للجميع».

تم نقل ستة وعشرون شخصا إلى المستشفى بسبب العنف في كويريتارو (الصورة: وكالة فرانس برس)

وما تم السعي إليه في هذا الاجتماع الأول هو تعزيز المبادرات التشريعية التي تسهم في تحسين السلامة وإمكانية الوصول واستخدام التكنولوجيات وتعزيز الظروف الخالية من العنف في المناسبات الرياضية، ولا سيما في كرة القدم.

سيتم إدارة التصريحات الصادرة خلال الاجتماع من قبل اللجنة الرياضية، بهدف إنشاء إطار قانوني يعطي اليقين القانوني للأحداث الجماهيرية من هذا النوع، والتي يجب أن تبقى في ظروف عائلية للقضاء على العنف والتمييز، وكذلك توحيد معايير السلامة المطبقة في الملاعب وبذل الجهود لتوسيع الحملات لتعزيز ثقافة السلام في هذه الرياضة.

من تلقاء أنفسهم، كرر رواد الأعمال الرياضيون استعدادهم واستعدادهم لإنهاء العنف في الأحداث الرياضية، وبالتالي اقترحوا أن تكون نهاية الحانات الرياضية.

تم تجاوز الشرطة لاحتواء اعتداءات بار وايت روسترز (الصورة: EFE/سيباستيان لوريانو ميراندا)

«لقد كانت مساحة بالنسبة لنا لتحديد التدابير لإنهاء القضبان، لكنها تتطلب التنفيذ. ما نشرحه للنواب اليوم هو كيف سننفذ تحديد مجموعات الرسوم المتحركة»، قالت أريولا بينالوسا.

خلال بيان لاحق، انضمت موريرا فالديز إلى دعوة المروجين الرياضيين وأيدت هذه الفكرة، لأن ما يجب أن يسود، قبل كل المصالح، هو رفاهية الأشخاص الذين يحضرون مباريات كرة القدم.

تم اعتقال أكثر من 20 شخصا بسبب الهجمات (الصورة: وكالة فرانس برس)

أخيرًا، تجدر الإشارة إلى أن الحادث الذي بدأ كقتال في الدقيقة 62 من مباراة كويريتارو - أطلس، انتهى بشجار ترك 26 على الأقل في المستشفى نتيجة للإصابات التي كانوا ضحايا لها. وذلك لأن مشجعي Gallos Blancos، الذين يرون أن فريقهم يخسر 1-0 أمام rojinegros، بدأوا في مهاجمة المشجعين الزائرين.

استمر العنف ساعات، حيث تجاوز المعتدون الشرطة الذين كانوا في الحدث. وبالمثل، غمرت الشبكات الاجتماعية بمقاطع فيديو توثق نوع الهجمات التي نفذها عشاق White Roosters. لذا فإن الفريق، وبشكل عام، تقريبا جميع الشخصيات في الرياضة (الفرق والمدربين ورجال الأعمال والمعلقين)، أدان ما حدث.

استمر في القراءة: