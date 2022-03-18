العراق يقول إنه قتل 5 إرهابيين واعتقل 49 في «عمليات وقائية»

بغداد, 18 مارس خمسة أشخاص مزعومين من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) قتلوا واعتقل 49 آخرين في «عمليات وقائية» قامت بها قوات الأمن العراقية في وسط وغرب العراق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام, ذكرت وكالة الأنباء الرسمية INA. ونقلت الوكالة عن الناطق باسم جهاز مكافحة الارهاب صباح نعمان قوله ان هذه «عمليات استبصار بحثا عن ارهابيين» وكثير منهم «تمكنوا من إخفاء هوياتهم وتغيير اسمائهم». وأوضح أن ما مجموعه 78 عملية من هذا القبيل نُفذت في كركوك وصلاح الدين وديالى، حيث كان تنظيم الدولة الإسلامية ناشطاً منذ عام 2014، وأن «خمسة إرهابيين لقوا حتفهم واعتقل 49 آخرين، بمن فيهم قادة داعش». غزا داعش مناطق واسعة من العراق في عام 2014، خاصة في المناطق السنية، وفقدت تدريجيا سيطرتها على تلك الأراضي من قبل القوات العراقية، حتى نهاية عام 2017 أعلنت حكومة بغداد النصر على التنظيم الإرهابي. ومع ذلك، لا تزال الخلايا الجهادية نشطة وتنفذ هجمات في أجزاء مختلفة من البلاد، وخاصة ضد قوات الأمن والجيش. ووفقاً للأرقام التي أعلنتها الأمم المتحدة في شباط/فبراير، فإن تنظيم «الدولة الإسلامية» لديه ما بين 6 آلاف و10 آلاف مقاتل في العراق وسوريا، ويواصل شن هجمات بوتيرة ثابتة. رئيس سي-سر/فا/ألف