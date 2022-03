أمرت INE مورينا بسحب العروض الترويجية على إلغاء الانتداب

CIUDAD DE MÉXICO, 27FEBRERO2022.- Al rededor de 200 simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador congregaron en el Zócalo para expresar su apoyo por su iniciativa a la reforma eléctrica y a la consulta de revocación de mandato. Como parte de la manifestación, también hubo consignas contra supuestos “opositores” del mandatario, entre ellos los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y periodistas como Carmen Aristegui. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

قضت محكمة العدل العليا للأمة (SCJN) بأن الأحزاب السياسية لا يمكن أن تعزز إلغاء الانتداب، ونتيجة لهذا القرار، أمر المعهد الانتخابي الوطني (INE) بعد ظهر اليوم الرئيس الوطني لحزب Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)، ماريو Delgado Carrillo، لسحب البرامج الترويجية على الراديو والتلفزيون والشبكات الاجتماعية.

وتأتي الأحداث بعد أن شجب أعضاء حزبي الثورة المؤسسية والثورة الديمقراطية ماريو ديلغادو، الرئيس الوطني لمورينا، لنشر مقطعي فيديو على الشبكات الاجتماعية على فيسبوك وتويتر ويوتيوب.

و كذلك نشر الدعاية السياسية و الاستخدام المحتمل لل موارد العامة, من خلال تعزيز مشاركة المواطنين في ممارسة إلغاء ول اية رئيس الجمهورية.

أمر المعهد الوطني للانتخابات (INE) الرئيس الوطني لحركة التجديد الوطني (مورينا)، ماريو ديلغادو، بسحب الدعاية المتعلقة بإلغاء ولاية AMLO (الصورة: EFE/كارلوس راميريز)

وهكذا، أصدرت لجنة الشكاوى والشكاوى التابعة للمعهد الوطني للانتخابات ثلاثة تدابير احترازية، وأعلنت أن اثنين مناسبين ورفض واحد.

وفيما يتعلق بالتدبير الاحترازي الأول، قضت محكمة العدل العليا للأمة بأنه من المخالف للدستور أن تعزز الأحزاب السياسية مشاركة المواطنين في عملية إلغاء الانتداب.

بعد ذلك، تم تحذيره من أن المنشور الذي تم نشره على Facebook يتوافق مع الخصائص الإعلانية المدفوعة، لذلك طُلب من وحدة التدقيق الفني تحليل ما إذا كان هناك أي إساءة استخدام للموارد من قبل مورينا في الترويج لإلغاء الانتداب.

لهذا السبب، تم أمر ماريو ديلغادو كاريو، رئيس اللجنة التنفيذية الوطنية لمورينا، والحرب السياسي على الفور, في غضون فترة زمنية لا تتجاوز ثلاث ساعات, حذف المنشورات الخاضعة لل إجراء الاحترازي.

أعلنت محكمة العدل العليا للأمة (SCJN) أن نشر مورينا لإلغاء ولاية الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور غير دستوري (الصورة: كوارتوسكورو)

تشير الشكوى المقدمة من الحزب الثوري الديمقراطي (PRD) إلى لجنة الشكاوى والشكاوى التابعة للمعهد الوطني للانتخابات (INE) إلى سوء الاستخدام المزعوم لنشر الترقيات المسماة MEXICO NOS NEED V1 و MEXICO NEED US V2. المخطط للإذاعة والتلفزيون، والتي، في مفهوم PRD، تتدخل في الوقت العادي في عملية إلغاء الولاية من خلال وضع صورة السلطة التنفيذية الاتحادية، وكذلك أن تصويت المواطنين مشروط لصالحه.

وفي هذا الصدد، أعلنت اللجنة أن التدابير الاحترازية المطلوبة وفقا لمعيار محكمة العدل العليا للأمة، التي قررت أن مشاركة الأحزاب السياسية لا تتم في آلية الديمقراطية المباشرة، وهي الإلغاء من الانتداب.

وهكذا، أمر المعهد الوطني للانتخابات (INE) مورينا بسحب المواد التي تم استنكارها وطلب منهم استبدالها في غضون ست ساعات. من الإخطار القانوني.

ومع ذلك، قدمت مورينا أيضًا شكوى إلى لجنة الشكاوى والشكاوى التابعة للمعهد الوطني للانتخابات (INE) ضد المنشورات التي صدرت في 13 مارس على البوابة والشبكات الاجتماعية في حزب العمل الوطني (PAN) كما يزعم أنه يحتوي على مظاهرات افتراء ضد حزب الكرز. ووفقا لمورينا، فإنه يهدف إلى الحد من التعاطف في سياق العمليات المحلية الجارية، وكذلك في ممارسات الديمقراطية التشاركية.

ولم يمضي هذا الإجراء التحوطي لأن اللجنة نفسها قررت أنه «تحت ستار القانون الصالح، تشكل التعبيرات الواردة في المادة التي تم استنكارها وجهة نظر أو انتقاد أو رأي الرئيس الوطني للحزب الوطني لهذا الطرف، بشأن قضايا واضحة. المصلحة العامة».

وافق مجلس الشيوخ على الرأي الذي يسمح للمسؤولين بتعزيز إلغاء الانتداب (الصورة: EFE/مجلس النواب)

الإجراءات الاحترازية التي فرضها المعهد الوطني للانتخابات (INE) على ماريو ديلغادو ومورينا تأتي بعد الموافقة العامة أمس في مجلس الشيوخ وعلى وجه الخصوص الرأي الذي يسمح يمكن لل مسؤولين و المشرعين نشر و تعزيز التشاور بشأن إلغاء الولاية مع 67 صوتا مؤيدا و 34 صوتا مقابل و صفر امتناع.

ويؤسس الرأي تفسيرا في القانون العام للإجراءات الانتخابية والقانون الاتحادي بشأن إلغاء الولاية، بحيث لا تعتبر آراء وأفعال الموظفين العموميين فيما يتعلق بإلغاء الولاية دعاية حكومية.

