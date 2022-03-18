الهند تطلب عدم «تسييس» الشراء المحتمل للنفط الخام من روسيا وسط العقوبات

نيودلهي, 18 مارس الهند دعا يوم الجمعة إلى عدم «تسييس» احتمال شراء النفط الخام من روسيا على الرغم من العقوبات الدولية, كما نيودلهي «يجب أن تستمر في التركيز على مصادر الطاقة التنافسية», لأنه على عكس الدول الأخرى, تحتاج إلى استيراد 85٪ من النفط الذي يستخدمونه. وقالت مصادر حكومية هندية في بيان «لا ينبغي تسييس معاملات الطاقة المشروعة في الهند»، بعد أن أكدت أن الهند «تعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة». وهكذا، أشار إلى أنه يجب استيراد ما يقرب من 85٪ من احتياجاتها من النفط الخام (5 ملايين برميل يوميا)، على الرغم من أن «روسيا كانت موردا هامشيا»، حيث لا توجد اتفاقيات استيراد ثنائية وتغطي أقل من 1٪ من احتياجاتها. وفي الوقت الحالي، تأتي معظم الواردات الهندية من العراق (23%)، والمملكة العربية السعودية (18%)، والإمارات العربية المتحدة (11%)، أو الولايات المتحدة (7.3%)، وهي نسبة مع الأخيرة التي تتوقع أن ترتفع هذا العام إلى 11%، بحسب المذكرة. لكن الهند أشارت إلى أن «التطورات الجيوسياسية شكلت تحديات كبيرة» لأمن الطاقة، ليس فقط بسبب الحرب في أوكرانيا، ولكن أيضًا بسبب العقوبات المفروضة على فنزويلا أو إيران، مما أجبرهما على اختيار مصادر بديلة غالبًا ما تكون أكثر تكلفة. الهند، التي أظهرت حيادها في الصراع الأوكراني بسبب علاقاتها الدفاعية القوية مع روسيا وضبط النفس الذي تمارسه موسكو على عدوها الصين، انتقدت أن بعض الدول ترفع القيود عندما يكون لديها «الاكتفاء الذاتي» من الطاقة أو الاستمرار في شراء النفط أو الغاز من موسكو. «الهند بحاجة إلى مواصلة التركيز على مصادر الطاقة التنافسية. نرحب بالعروض من جميع المنتجين. كما يعمل التجار الهنود في أسواق الطاقة العالمية لاستكشاف أفضل الخيارات». ويأتي هذا البيان بعد أن سُئلت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء الماضي حول إمكانية حصول الهند على النفط الخام من روسيا. ردت المتحدثة قائلة إنه يجب على الدول اتباع العقوبات المفروضة على موسكو، على الرغم من أنها أشارت إلى أنها لا تعتقد أن هذا سيشكل انتهاكًا للعقوبات من قبل نيودلهي. «ولكن فكر أيضًا في المكان الذي تريد أن تكون فيه أثناء كتابة كتب التاريخ الآن. دعم القيادة الروسية هو دعم لغزو من الواضح أنه له تأثير مدمر». رئيس مت/بي