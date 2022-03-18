جنوة تفوز بعد ستة أشهر في دوري الدرجة الأولى وتقترب من الخلاص

روما 18 مارس هدف الإيطالي مانولو بورتانوفا كان كافيا لجنوا، مع لاعب واحد أقل منذ الدقيقة 24، ليسجل ثلاث نقاط قيمة ضد تورينو (1-0) بعد ستة أشهر من فوزه الأخير في البطولة المحلية التي تخدمهم للاقتراب من الخلاص في هذا الثلاثين يوم من دوري الدرجة الأولى. يستمر الجري الجيد لجنوا، الذي لم ير الهزيمة منذ وصول المدرب الألماني ألكسندر بليسين على مقعده في 20 يناير. سبعة تعادلات وفوز واحد، واحد فاز يوم الجمعة على أرضه ضد تورينو، يخدم 'غريفوني' لربط البندقية إلى 22 نقطة والحفاظ على الآمال حية لإنقاذ الفريق. وكان السكان المحليون يواجهون أوقاتاً عصيباً. تقدموا بهدف بورتانوفا في الدقيقة 13 بعد خطأ من قبل حارس تورينو إتريت بيريشا، الذي لم يفوت المهاجم الشاب لفتح النتيجة والتصديق على بداية رائعة للمباراة التي أخرجت تورينو من مكانها. مع السيطرة على المباراة، رأى النرويجي ليو أوستيغارد الثاني الأصفر بعد عشر دقائق من الهدف، وهو عمل أدى إلى تعقيد اللعبة بشكل كبير بالنسبة للسكان المحليين. من الشوط الثاني, كان تورينو في القيادة, الذي كان أوضح برأس الإيطالي أندريا بيلوتي وآخر لكوسوفار ميرجين فويفودا, لكن حارس المرمى الإيطالي سالفاتور سيريغو والمدافع المكسيكي يوهان فاسكيز احتفظا بملاءة نظيفة للحصول على انتصار مهم يجعلهم أقرب إلى كالياري, أ الفريق الذي يمثل الخلاص. بعد ستة أشهر من فوزهم الأخير في دوري الدرجة الاولى الايطالي - فازوا بساليرنيتانا في كأس إيطاليا في ديسمبر - تمكنت جنوة من تسجيل ثلاث نقاط، في ما هو فوزهم الثاني في الموسم في البطولة العادية، وهو ما يساوي البندقية، التي لديها مباراتين أقل للعب، في معركة للخروج من الهبوط وهذا هو أقرب ما يكون القتال لرفع «Scudetto». من جانبها، يبقى تورينو الحادي عشر مع 35 نقطة، استقر في منتصف الجدول. رئيس TFC/ISM