غاسلي قبل فيراري في أول مجاني في البحرين

الكتابة الرياضية، 18 مار الفرنسي بيير غاسلي (ألفا تاوري) كان الأسرع يوم الجمعة في أول دورة تدريبية مجانية لسباق الجائزة الكبرى البحرين، الأول من بطولة العالم للفورمولا واحد، التي تقام في حلبة الصخير، على مشارف المنامة، عاصمة البلاد. في أفضل حضنه، غطى غاسلي، بإطارات ناعمة، 5,412 متر من المسار البحريني في دقيقة واحدة و 34 ثانية و 193 مائة، و 364 أقل من موناكو تشارلز لوكليرك و 418 متقدما على الإسباني كارلوس ساينز، اثنين من راكبي فيراري، الذين حددوا أوقاتهم مع المجمع المتوسط. وستعقد الدورة التدريبية الثانية من الساعة السادسة بعد الظهر (أربعة في فترة ما بعد الظهر بتوقيت البر الرئيسي الإسباني، 15 ساعة بتوقيت جرينتش).