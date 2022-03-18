حكم على البطل الأوروبي السابق بولي دياز بالسجن لمدة عامين

حكم على

لاس بالماس دي غران كناريا (إسبانيا)، 18 مار الإسباني بوليكاربو دياز، بطل أوروبا السابق للوزن الخفيف، بالسجن لمدة عامين لإساءة معاملة شريكه السابق. أدانت محكمة العنف رقم 2 في لاس بالماس دي غران كناريا بولي دياز لسوء المعاملة وإصابة شريكه، وهي حقيقة اعترف بها الملاكم السابق، البطل القاري ثماني مرات في الثمانينيات من القرن الماضي. كما ورد يوم الجمعة من قبل المكتب الصحفي لمحكمة العدل العليا في جزر الكناري (TSJC)، مثل بولي دياز في المحكمة المذكورة أعلاه يوم الأربعاء واعترف بالأحداث التي ارتكبت بين عامي 2018 و 2021، عندما عاش الزوجان معًا لفترات في عاصمة غران كناريا وفي فاليكاس، مدريد. وقد أشارت مصادر TSJC إلى إيفي أن «بوترو دي فاليكاس, كما كان معروفًا في وقته كملاكم, يتم التحقيق معه أيضًا بتهمة تهديد القاضي الذي أصدر بعد ذلك أمر الاحتجاز السابق للمحاكمة. أما بالنسبة للعقوبة المفروضة والتي يجب أن يقضيها بالكامل، تشير العقوبة إلى أن الملاكم السابق أقر بأنه أخضع شريكه الرومانسي آنذاك للعقاب الجسدي، وكذلك التخويف، بالإضافة إلى السيطرة على عاداته. في الحقائق المعترف بها، يذكر أن دياز «منعتها من ارتداء المكياج، واختار الملابس والأحذية التي يمكن أن ترتديها، وحدت من قدرتها على العمل خارج المنزل ونطق تعبيرات مثل 'لقيط، أنت لا تستحق كامرأة '». وبالمثل، في الصباح الباكر من يوم 23 يونيو 2021، أعطاها الملاكم السابق عدة ضربات على شكل لكمات ودفعات وحتى أمسكها من رقبتها وضغط عليها، مما أدى إلى إصابات استغرقت سبعة أيام حتى تلتئم الضحية. سيتعين على بولي دياز دفع مبلغ 3,210 يورو للضحية كتعويض ولن يتمكن من الاقتراب من زوجته السابقة أو التواصل معها لأكثر من خمس سنوات ويفرض عليها إجراء مراقبة لمدة خمس سنوات بعد قضاء عقوبة السجن. كما أن بطل الملاكمة الأوروبي السابق قيد التحقيق من قبل محكمة التحقيق رقم 6 في لاس بالماس دي غران كناريا، بعد شكوى قدمت بشأن جريمة تهديد من قاضي العنف الذكور في لا بالماس دي غران كناريا ماريا أوكسيليادورا دياز، الذي أمر بوضعه في الحبس الاحتياطي. وفي الإجراءات الأولية التي بدأت عقب الشكوى التي قدمها القاضي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أمام محكمة الحراسة، يجري التحقيق أيضاً مع سجين محتجز قبل المحاكمة لتهديده القاضي بالقتل والتقى به دياز في سجن غران كناريا. و علم القاضي بالتهديدات المزعومة من طرف ثالث يعلن أن الملاكم و السجين المذكور أعلاه, دومينغو م., قد اتحدا لإلحاق الأذى بها. وقد أشارت مصادر TSJC لإيفي إلى أن القاضية استأنفت أمام محكمة لاس بالماس أمر التقييدي المفروض على صديقة الملاكم السابق لأنها طلبت أن يكون 100 كيلومتر وتم منح كيلومتر واحد فقط. وقالت مصادر TSJC إن القاضي لديه مرافقة شرطة بسبب تهديدات مزعومة. رئيس tbsp/سمغ/رام/أوغ