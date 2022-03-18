مدير مافريك النار يقاضي النادي

دالاس (أسوشيتد برس) — رفع المدير العام السابق لدالاس مافريك, دوني نيلسون, دعوى قضائية ضد النادي يوم الخميس زاعمًا أن المالك مارك كوبان طرده انتقامًا للإبلاغ عن سوء السلوك الجنسي لمدير تنفيذي للفريق.

وفي وثيقة قدمت إلى محكمة مقاطعة دالاس، قال نيلسون إن علاقته مع الكوبي ساءت عندما سعى لاتخاذ إجراء ضد مسؤول تنفيذي متعاون قريب من المالك بتهمة التحرش الجنسي بطالب عمل.

دون علم نيلسون، توصل الكوبي إلى اتفاق سري مع هذا الشخص، وفقًا للدعوى القضائية.

تدهور علاقته مع الكوبي، الذي قال نيلسون من قبل كان واحدا من التقارب، وصل إلى أسوأ لحظة مع فصله، وفقا للدعوى القضائية.

عندما اشتكى نيلسون من أنه كان موضوع انتقام غير قانوني إلى لجنة تكافؤ فرص العمل (EEOC)، عرض عليه الكوبي 52 مليون دولار لسحب الدعوى والموافقة على اتفاق الصمت، وفقا للدعوى القضائية.

كما اتهم نيلسون الكوبي بالانخراط في نمط من التستر على مزاعم سوء السلوك الجنسي.

وقال نيلسون في بيان «لقد رفعت هذه الدعوى نيابة عن عائلتي وجميع موظفي مافريك الذين تعرضوا للمضايقات والتمييز والانتقام في مكان العمل».

كما أصدر Mavericks بيانًا، ذكروا فيه أن الادعاءات ضد المدير التنفيذي للنادي «تم التحقيق فيها على الفور وبدقة من قبل محققين خارجيين ومحامي» و «تم تحديدها على أنها ملفقة».

وقال الفريق أيضا أن نيلسون «رفض التعاون مع المحققين الذين يحققون في سلوكه. ادعاءات نيلسون، بأنها طردت انتقاما، لا أساس لها من الصحة على الإطلاق والدعوى القضائية اليوم لا أساس لها ومليئة بالأكاذيب».

وخلص الفريق إلى أن «مافس حاولوا دائما الحفاظ على خصوصية الإجراءات غير اللائقة لدوني نيلسون التي أدت إلى إقالته».

كما رفض الكوبي الادعاءات إلى ESPN: «كل شيء في تلك الوثيقة كذبة. أجرينا العديد من التحقيقات الكاملة والشخص الوحيد الذي لم يرقى إلى مستوى معايير دالاس مافريك كان السيد نيلسون. ونتيجة لذلك، تم طرده».

في عام 2018، فحص الدوري الاميركي للمحترفين مزاعم عام 2011 بالاعتداء الجنسي على الكوبي وكذلك التحقيق الذي دفع المدعين العامين إلى عدم متابعة القضية.

قرر المفوض آدم سيلفر عدم تعليق كوبا بعد أن خلص إلى أنه لم يكن متورطا بشكل مباشر في أفعال سوء السلوك تجاه النساء داخل منظمته.