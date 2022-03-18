عدد قليل من القرويين يعودون إلى منطقة فوكوشيما المتضررة

فوتابا، اليابان (أسوشيتد برس) - في أول فرصة، عاد ياسوشي هوسوزاوا إلى قريته في فوتوابا بعد إعادة فتح جزء صغير من المدينة في يناير الماضي، بعد 11 عاما من كارثة نووية في مصنع فوكوشيما دايتشي، الذي يبعد مسافة قصيرة عن الموقع.

لم يكن الأمر سهلاً.

كان على سكان فوتابا البالغ عددهم 7,000 نسمة، التي تضم جزءًا من المصنع، الإخلاء بسبب الإشعاع بعد الزلزال والتسونامي الذي قتل أو اختفى أكثر من 18,000 شخص على الساحل الشمالي الشرقي لليابان في 11 مارس 2011.

عاد سبعة أشخاص فقط بشكل دائم إلى المنطقة.

«فوتابا هي بيتي. أردت أن أعود منذ وقوع الكارثة. وقال هوسوزاوا (77 عاما) خلال مقابلة مع وكالة انباء اسوشيتد برس في منزله الذي يجلس على سقيفة مليئة بمعدات الصيد.

بجانبه يوجد مكان رامين مهجور، وهناك العديد من المنازل والمباني التي هدمت حوله بحيث يبدو الحي غير مضياف.

كان على هوسوزاوا، وهو سباك متقاعد، الانتقال ثلاث مرات في العقد الماضي. العودة إلى فوتابا كان حلمه، وانتظر بصبر بينما أعيد فتح المدن المجاورة الأخرى في وقت سابق.

ول سوء حظه, لم تكن إمدادات المياه قد أعيد توصيلها في اليوم الذي عاد فيه إلى المدينة. كان عليه أن يذهب إلى منزل أحد الأصدقاء في قرية مجاورة ويملأ الحاويات البلاستيكية بالماء.

لا يوجد في المنطقة عيادات أو متاجر أو خدمات تجارية أخرى لتلبية الاحتياجات اليومية. يجب عليك مغادرة فوتابا لشراء الطعام أو لرؤية طبيبك لإعطائك دواء السكري الخاص بك.

في يوم عادي، يتم طهي وجبة إفطار من الأرز وحساء ميسو وناتو. حوالي الظهر، تقود حوالي 10 دقائق للوصول إلى نامي، وهي بلدة شمال فوتابا مباشرة، حيث تشتري غدائك ومحلات البقالة الأخرى.

قم بنزهة في المساء، لكن «لا أرى روحًا واحدة باستثناء رجال الشرطة الذين يقومون بدوريات». من وقت لآخر يذهب إلى محطة القطار، فقط للدردشة مع المسؤولين المحليين. بعد شرب بعض الساكي في المنزل، يذهب إلى الفراش مبكرًا أثناء الاستماع إلى الأغاني القديمة «enka».

إنه يتطلع إلى وصول موسم الصيد ويستمتع بزراعة الخضروات في حديقته.

لكن هوسوزاوا يتساءل عما إذا كانت هذه هي أفضل طريقة ليعيش سنواته الأخيرة. وقال «لن اعيش لفترة اطول بكثير، واذا بقيت لدي ثلاث او اربع سنوات اخرى، فاننى افضل الا اكون فى فوتابا مثل هذا». «ربما كان من الخطأ العودة.»

«من يرغب في العودة إلى بلدة بدون مدارس أو بدون طبيب؟ لا اعتقد ان العائلات الشابة التي لديها اطفال تريد العودة».

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وعندما نجت كميات هائلة من الإشعاع من المصنع، اضطر أكثر من 160 ألف ساكن في جميع أنحاء فوكوشيما إلى الإخلاء، بما في ذلك نحو 000 33 شخص لم يتمكنوا بعد من العودة إلى ديارهم.

من بين 12 قرية مجاورة لا تزال مناطق مقيدة كليًا أو جزئيًا، تعد فوتابا آخر قرية تسمح لبعض السكان بالعودة. لا تزال هناك مناطق محظورة في سبعة مواقع يتم فيها إزالة التلوث بشكل مكثف في المناطق المقرر إعادة فتحها في عام 2023.

أُجبر العديد من سكان فوتابا على التخلي عن أراضيهم لبناء رواسب مواد مشعة, والمناظر الطبيعية غير المؤكدة في فوكوشيما دايتشي على مدى العقود القليلة المقبلة بسبب تنظيفها يعقد التخطيط الحضري.

مشروع فوتابا، الذي يساعد على تنشيط المنطقة من خلال السياحة والأعمال التجارية الجديدة والهجرة من خارج فوكوشيما، يرى بعض الإمكانات للسياحة التعليمية.

وقال هيديهيكو ياماساكي من مشروع فوتابا: «في فوتابا لا تزال هناك أماكن بها ندوب من الكارثة... ويمكن للزوار رؤية واقعهم والتفكير في المستقبل».

يقول هيديوكي بان، المدير المشارك لمركز المعلومات النووية للمواطنين، إن أولئك الذين عادوا إلى المنطقة يجب أن يخضعوا لفحوص طبية. ويقول إن مستويات الإشعاع مماثلة لمستويات العامل النووي، ويمكن أن تسبب زيادة خطر الإصابة بالسرطان في غضون السنوات الخمس المقبلة.

من المقرر أن يتم إعادة فتح Futaba رسميًا في يونيو مساحة 560 هكتارًا (1400 فدان) بالقرب من محطة القطار، وحوالي 10٪ من المدينة، ومنطقة كانت ذات يوم المنطقة التجارية وحيث يعيش أكثر من نصف السكان. تم السماح بزيارات إلى القرية منذ عام 2020، قبل أولمبياد طوكيو، عندما استؤنفت خدمات القطارات والحافلات، وتم افتتاح متحف للكوارث، والذي تديره المحافظة.

دعت Futaba 24 شركة، العديد منها يشارك في تنظيف المدينة والمصنع، لبدء أعمال تجارية جديدة كجزء من خطة لتنشيط الصناعة المحلية. ومن المقرر افتتاح قاعة بلدية مؤقتة في أغسطس ويجري بناء مجمع سكني من 86 وحدة. هدف المدينة هو أن يكون لديها 2000 مقيم في السنوات الخمس المقبلة.

تظهر أحدث استطلاعات الرأي أن 11.3٪ فقط من 5,625 شخصًا ما زالوا مسجلين كمقيمين في فوتابا يريدون العودة للعيش هناك، وقد قال أكثر من 60٪ إنهم لن يفعلوا ذلك. لكن 66٪ يقولون إنهم يريدون البقاء على اتصال مع الناس.

وقال رئيس البلدية شيرو ايزاوا ان المسؤولين المحليين الذين سيعودون للعيش فى فوتابا قبل اعادة فتح مجلس المدينة سيظل يتعين عليهم ايجاد سبل لتحسين البيئة حتى يرغب الناس فى العودة. «يمكننا أن نفعل ذلك إذا لم نستسلم».

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أتسوكو ياماموتو, 50, يدير مطعم Penguin للوجبات السريعة في قاعة الطعام في مركز الأعمال المجتمعية في فوتابا, لكنه ينتقل كل يوم من بلدة أخرى في فوكوشيما.

يقول أتسوكو، الذي كان يعيش في فوتابا: «لطالما اعتقدت أنني يجب أن أفعل شيئًا (بسبب تعافي فوتابا)، لذلك رفعت يدي» عندما رأيت عرض المساحة المتاحة في منطقة الطعام، التي افتتحت قبل عامين. «عندما قمت بالإخلاء، لم أتخيل أبدًا أنه يمكنني العودة إلى فوتابا هكذا.»

على الرغم من ارتباطه الكبير بمسقط رأسه، فإنه من المستحيل بالنسبة له أن يعيش هناك، كما يقول. الطريقة الوحيدة لجعل عملك يعمل هو شراء الإمدادات الخاصة بك في إيواكي، مركز الأعمال على ساحل فوكوشيما حيث يقيم حاليا، ومن ثم السفر حوالي 60 كيلومترا (40 ميلا) إلى فوتابا.

كانت والدته تبيع الكعك والبرغر في كشك بالقرب من محطة القطار, وكان مكانًا شهيرًا مع الطلاب المحليين ومعلمًا لشعب فوتابا قبل وقوع الكارثة.

يقول ياماموتو: «مع تحول فوتابا بسرعة إلى مكان غير معروف، آمل أن يساعد هذا المكان أولئك الذين اعتادوا العيش هنا على الشعور بأنهم في المنزل». يتم هدم المباني والمنازل الأكثر شهرة ومعظم الزوار وجوه جديدة.

وقال بينما كان يحاول احتواء دموعه: «من وجهة نظرنا، فإن المباني التي تذكرنا ببلدتنا تختفي، مثل المنازل التي كان يعيش فيها أصدقائي، وهو أمر محزن للغاية». يقول أنه لا يسعه إلا أن يقود السيارة حول الأماكن التي كانت فيها تلك المنازل، بما في ذلك منزله، حتى يشعر بالألم وتذكر الماضي.

يقول: «من الصعب شرح ذلك». «لذلك آمل أن يعود الناس ويرون هذا المكان بالفعل.»

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تاكومي يامادا، وهو موظف في فندق فوتابا الوحيد، الذي أعيد افتتاحه في مايو الماضي، هو في الأصل من قرية نامي القريبة.

يامادا, 23, أمضت الكثير من مراهقتها خارج نامي بعد أن هرعت من مدرستها الابتدائية والفرار إلى سايتاما, بالقرب من طوكيو, مع والديها وشقيقيها.

بعد الدراسة في أجزاء أخرى من فوكوشيما وطوكيو، قررت يامادا العودة إلى المنزل لإعادة الاتصال ومعرفة المزيد عن منطقة بالكاد تتذكرها.

تقول يامادا أنها كانت متحمسة للوقت الذي عملت فيه في حفل استقبال الفندق وسمعت عن طريق الخطأ سكان سابقين آخرين يتحدثون عن مكان وجود بعض الأصدقاء المشتركين.

وقال يامادا: «سيكون من الرائع أن يصبح هذا الفندق نقطة التقاء لأولئك الذين اعتادوا العيش هنا». «إذا كان هناك أشخاص يتساءلون عما إذا كان يجب عليهم العودة، أعتقد أنه من الأفضل أن يروا الوضع بأنفسهم».