DANE: نما اقتصاد البلاد بنسبة 7.8٪ في يناير 2022

El director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Juan Daniel Oviedo, en una fotografía de archivo. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

أصدر خوان دانيال أوفييدو، مدير الإدارة الوطنية للإحصاء (DANE)، أرقام ما كان زيادة في اقتصاد كولومبيا خلال يناير من هذا العام. تستند هذه المعلومات إلى أرقام 2021 اعتبارًا من نفس التاريخ.

أفاد كيان الدولة عن الأنشطة التي ساهمت أكثر في النمو الاقتصادي، وسلطت الضوء على النقل والتخزين والتجارة والإقامة والخدمات الغذائية، المصنفة كأطراف ثالثة، والتي شكلت 6.3٪ من 7.8٪ من النقاط المسجلة في الزيادة في الاقتصاد الكولومبي.

ومع ذلك، على الرغم من أن الأرقام تعطي جوًا من التحسن، إلا أن يناير 2022 مقارنة بديسمبر 2021 انخفض 2.2 نقطة، وهو تصحيح معتاد بسبب تفكيك الأعمال خلال موسم عيد الميلاد.

وفي الوقت نفسه، تأثرت بعض الأنشطة مثل المالية والتأمين بانخفاض قدره 28.6٪، مع الأخذ أيضًا في يناير 2021 كمرجع وما يصل إلى أكثر بقليل من 25٪ مقارنة بعام 2020.

وعلق مدير الكيان قائلاً: «هذا يرجع إلى الدفعة الأخيرة للتعويض المرتبط بمشروع Hidroituango».

هذا الجمعة، تم عرض نتائج مؤشر ISE للرصد الاقتصادي من خلال مؤتمر صحفي بقيادة المدير أوفييدو. كما برزت الأنشطة الفنية والثقافية والترفيهية.

وفقًا لرئيس DANE، يرجع ذلك إلى المرونة الممنوحة لتدابير الأمن البيولوجي فيما يتعلق بـ Covid-19 وتدابيرها المختلفة حتى الآن هذا العام في المساحات والأحداث المختلفة التي تجري في البلاد، والتي تشمل قدرة أكبر في الحانات والمطاعم وأماكن الترفيه والرياضة، مثل وكذلك الأماكن الخارجية حيث تقام الحفلات الموسيقية.

صورة ملف مرجعي. يقوم الموظف بحساب فواتير البيزو الكولومبي في متجر في بوغوتا. كولومبيا. 28 ديسمبر 2018. رويترز/لويزا غونزاليس

وعلق خوان دانيال أوفييدو قائلاً: «هذه مساهمة في تأثير رفع قيود التنقل والقدرات التي كانت تؤثر على إعادة تنشيط الأنشطة الفنية والترفيهية».

وفي الوقت نفسه، في التباين الشهري الذي كان -2.2٪، يؤكد DANE أنه كان بفضل انخفاض النشاط الزراعي والاستخراج، مما أدى في النهاية إلى انخفاض بنسبة 0.3٪ عندما كان عند 2.7٪.

من ناحية أخرى، ساهمت الأنشطة الثانوية مثل إنتاج المنسوجات والأغذية والمشروبات وكل ما له علاقة بتصنيع الأشياء القائمة على البترول والمطاط والمواد الأخرى بنسبة 1.8٪ في النمو الاقتصادي في البلاد، مع 12.4 نقطة مئوية هي الرقم داخل قدم الاختلاف السنوي.

أخيرًا، يختتم مدير DANE بالنمو المعلن لاقتصاد البلاد: «هذا يعكس أن نمو النشاط الاقتصادي والعمالة في يناير وسع فجوة النمو فيها، وهو عنصر يجب أخذه في الاعتبار في ديناميات الانتعاش الاقتصادي والعمالة».

وهكذا كانت القيم المرجحة لكل نشاط من الأنشطة حسب زيادتها: الأنشطة الأولية (12.8٪) والثانوية (17.4٪) والثالثية (69.8٪)، وفقًا لتقرير الكيان الإحصائي الوطني.





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