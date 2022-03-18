أكبر مصنع حراري في كوبا لا يتم خدمته بسبب الانهيار

هافانا, 18 مارس تم إخراج أكبر محطة للطاقة الحرارية في كوبا من الخدمة بسبب انهيار المرجل, ذكرت وسائل الإعلام الرسمية هذا الجمعة. لن يتم تشغيل المصنع المصاب البالغ من العمر 30 عامًا، أنطونيو غيتيراس في مقاطعة ماتانزاس الغربية، بنسبة 100٪ حتى يوم الثلاثاء، وفقًا للعديد من المكاتب الإقليمية على الشبكات الاجتماعية. سأل لازارو غيرا، المدير الفني لشركة Unión Eléctrica المملوكة للدولة، في التلفزيون الرسمي يوم الخميس: «نحث جميع السكان على استخدام الكهرباء بشكل رشيد لتقليل مخاطر التأثير على خدمة الكهرباء». وبهذه الطريقة، طلبت السلطات تجنب استخدام الطاقة خلال ساعات الطلب الأكبر (من الساعة 11 صباحًا إلى الساعة 1 مساءً ومن الساعة 6 مساءً إلى الساعة 9 مساءً) من أجل «تجنب الضرر المحتمل». قبل أسبوعين، أعلنت الحكومة الكوبية توقفًا مخططًا للحفاظ على نفس المصنع في نهاية العام لأنه ولد كهرباء أقل من طاقته. من بين الأسباب التي لوحظت، سلطوا الضوء على الصعوبات في استهلاك المياه والأوساخ في المرجل. تتفاقم المشكلة التقنية بسبب الحريق في محطة Máximo Gómez Baiez لتوليد الطاقة الحرارية في مقاطعة أرتيميسا (أيضًا في غرب الجزيرة) في بداية الشهر. كانت مشاكل الكهرباء والنقص والتضخم والأزمة الاقتصادية الحادة - التي تفاقمت بسبب الوباء وتشديد العقوبات الأمريكية - بعض الأسباب الاقتصادية التي تم الإشارة إليها بعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العام الماضي في الدولة الكاريبية. رئيس إنت/جيبيم/ليرة لبنانية