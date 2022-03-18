كوستاريكا مع كيلور نافاس في الموعد النهائي الثلاثي لكونكاكاف

ستشهد كوستاريكا العديد من حالات الغياب المهمة قبل موعد الإقصاء الثلاثي لكونكاكاف لكأس العالم كاتار 2022، على الرغم من أنها ستحظى بشخصيتها العظيمة، حارس المرمى كيلور نافاس.

كشف المدرب لويس فرناندو سواريز يوم الجمعة عن قائمة الفرق التي سيواجه بها المباريات ضد كندا والسلفادور والولايات المتحدة التي ستحدد ما إذا كانت كوستاريكا تصل إلى كأس العالم.

كوستاريكا، التي خفضت في السنوات الأخيرة حجم صادراتها من لاعبي كرة القدم، لم تسمي سوى سبعة فيلق، بما في ذلك نافاس، حارس مرمى باريس سان جيرمان. المكالمات العشرين الأخرى هي من المستوى المحلي.

الأسماء التي ستأتي من الخارج هي خوان بابلو فارغاس (المليونيرات، كولومبيا)، فرانسيسكو كالفو (سان خوسيه الزلازل، الولايات المتحدة الأمريكية)، رونالد ماتاريتا (سينسيناتي إف سي، الولايات المتحدة الأمريكية)، بريان أوفييدو (كوبنهاغن إف سي، الدنمارك)، ألونسو مارتينيز (لوميل، بلجيكا) وجويل كامبل (مونتيري، المكسيك).

يحتل «سيلي» المركز الخامس في الكونكاكاف المثمن، مع 16 نقطة في 11 مباراة، في الوقت الحالي خارج التصفيات المباشرة (ثلاث نقاط للكونكاكاف) والمباراة الفاصلة ضد نيوزيلندا.

قبل التاريخ الثلاثي، كانت الأماكن الثلاثة الأولى في أيدي كندا (25) والولايات المتحدة (21) والمكسيك (21).

ستستضيف كوستاريكا الكنديين يوم الخميس 24 مارس، وستزور السلفادور في 27 وستكون محلية في 30 إلى الولايات المتحدة.

المستدعى:

حراس المرمى: كيلور نافاس (باريس سان جيرمان، فرنسا)، ليونيل موريرا (ألاخويلينسي)، إستيبان ألفارادو (هيريديانو).

المدافعون: كيندال استون (سابريسا)، خوان بابلو فارغاس (المليونيرات، كولومبيا)، دانيال شاكون (كارتاجينيس)، كيشير فولر (هيريديانو)، كارلوس مارتينيز (سان كارلوس)، فرانسيسكو كالفو (سان خوسيه الزلازل، الولايات المتحدة الأمريكية)، رونالد ماتاريتا (سينسيناتي إف سي، الولايات المتحدة الأمريكية)، إيان لورانس (ألاجويلينسي)، بريان أوفييدو (نادي كوبنهاغن لكرة القدم، الدنمارك).

النشرات: يلتسين تيخيدا (هيريديانو)، أورلاندو غالو (هيريديانو)، يوستين سالاس (اليونان)، دوغلاس لوبيز (سانتوس). سيلسو بورخيس (ألاجيلينسي)، بريان رويز (ألاخويلينسي)، براندون أغيليرا (غواناكاستيكا)، جيرسون توريس (هيريديانو)، كارلوس مورا (ألاجيلينسي)، جيويسون بينيت (هيريديانو)، ألونسو مارتينيز (لوميل، بلجيكا).

إلى الأمام: جويل كامبل (مونتيري، المكسيك)، خوسيه غييرمو أورتيز (هيريديانو)، يوهان فينيغاس (ألاخويلينسي)، أنتوني كونتريراس (غواناكاستيكا).

DT: لويس فرناندو سواريز

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